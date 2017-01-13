Honda показала новый компактвэн Mobilio

Представление модели состоялось в Индонезии. Автомобиль получил ряд изменений в интерьере и экстерьере, в частности, новую оптику и плашку на решетке радиатора, которая выполнена в черном или хромированном исполнении.
Также производитель добавил светодиодные ДХО и обновил передний и задний бампера. В салоне появился новый блок управления климатом и изменилась приборная панель.
Для модификации RS теперь доступны 2-цветная обивка кресел и 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, для обычной версии диагональ экрана меньше – 6,2 дюйма. Также отмечается, что RS в отличие от обычной версии имеет помощники при старте на подъем и контроль курсовой устойчивости.
Под капотом компактвэна Honda Mobilio располагается 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Также производитель добавил светодиодные ДХО и обновил передний и задний бампера. В салоне появился новый блок управления климатом и изменилась приборная панель. Для модификации RS теперь доступны 2-цветная обивка кресел и 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, для обычной версии диагональ экрана меньше – 6,2 дюйма. Также отмечается, что RS в отличие от обычной версии имеет помощники при старте на подъем и контроль курсовой устойчивости. Под капотом компактвэна Honda Mobilio располагается 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с.
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