13 января 2017, 18:53

Honda показала новый компактвэн Mobilio

Представление модели состоялось в Индонезии. Автомобиль получил ряд изменений в интерьере и экстерьере, в частности, новую оптику и плашку на решетке радиатора, которая выполнена в черном или хромированном исполнении.

Также производитель добавил светодиодные ДХО и обновил передний и задний бампера. В салоне появился новый блок управления климатом и изменилась приборная панель.

Для модификации RS теперь доступны 2-цветная обивка кресел и 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, для обычной версии диагональ экрана меньше – 6,2 дюйма. Также отмечается, что RS в отличие от обычной версии имеет помощники при старте на подъем и контроль курсовой устойчивости.

Под капотом компактвэна Honda Mobilio располагается 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Honda Mobilio 1.5 i 16V
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1496
ПриводПередний
ТопливоБензин АИ-92
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хонда Мобилио

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Комментарии

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Отзывы по теме
Хочу минивен. Какой взять?
Конечно только Шаран. Это надёжно и качественно. И не надо переплачивать.
Ezdec
Отзыв о Honda Mobilio 2002 года
Замечательный автомобиль! езжу 6-ой год - не нарадуюсь!
alekos33
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
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Honda показала новый компактвэн Mobilio
Также производитель добавил светодиодные ДХО и обновил передний и задний бампера. В салоне появился новый блок управления климатом и изменилась приборная панель. Для модификации RS теперь доступны 2-цветная обивка кресел и 6,8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, для обычной версии диагональ экрана меньше – 6,2 дюйма. Также отмечается, что RS в отличие от обычной версии имеет помощники при старте на подъем и контроль курсовой устойчивости. Под капотом компактвэна Honda Mobilio располагается 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 118 л.с.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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