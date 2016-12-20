Honda покажет новый минивэн

Автобренд презентует пятое поколение Odyssey на автосалоне в Детройте, который состоится в начале наступающего года. Пока есть только несколько фотографий.
Судя по снимкам, представители марки внесли существенные изменения в дизайн и моторную гамму модели.
Инсайдеры сообщают, что техническое оснащение автомобиля позаимствовано у паркетника Pilot, возможно, и двигатель. Если эта информация подтвердится, тогда новый Odyssey будет доступен с мощнейшим модифицированным мотором на 3,5 литра.
Эксперты также отмечают смелые молодежные дизайнерские решения в экстерьере автомобиля.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Судя по снимкам, представители марки внесли существенные изменения в дизайн и моторную гамму модели. Инсайдеры сообщают, что техническое оснащение автомобиля позаимствовано у паркетника Pilot, возможно, и двигатель. Если эта информация подтвердится, тогда новый Odyssey будет доступен с мощнейшим модифицированным мотором на 3,5 литра. Эксперты также отмечают смелые молодежные дизайнерские решения в экстерьере автомобиля.
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