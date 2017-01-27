Honda представила новую генерацию Civic

Модель 10 поколения предназначена для европейского рынка. Эксперты назвали новинку «самой спортивной» в линейке. Старт продаж намечен на начало весны этого года.
Автомобиль получил переработанное рулевое управление, многорычажную подвеску, кузов стал более жестким. Разработчики увеличили длину и ширину кузова, а также уменьшили высоту, что помогло добиться лучшей управляемости.
Обновленная Honda Civic получит под капотом 3-цилиндровый двигатель объемом 1 литр производительностью 129 л.с., а также турбированный 1,5-литровый мотор Vtec Turbo мощностью 182 л.с. В паре с мотором работает 6-скоростная механическая трансмиссия.
Автомобиль также получил поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, которые работают на мультимедийной системе Connect. Разработчики добавили активный круиз-контроль, системы автоматического торможения и предотвращения торможений.
Ранее сообщалось, что первыми новинку смогут купить жители Великобритании.
Автомобиль получил переработанное рулевое управление, многорычажную подвеску, кузов стал более жестким. Разработчики увеличили длину и ширину кузова, а также уменьшили высоту, что помогло добиться лучшей управляемости.{{material_117644}} Обновленная Honda Civic получит под капотом 3-цилиндровый двигатель объемом 1 литр производительностью 129 л.с., а также турбированный 1,5-литровый мотор Vtec Turbo мощностью 182 л.с. В паре с мотором работает 6-скоростная механическая трансмиссия. Автомобиль также получил поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, которые работают на мультимедийной системе Connect. Разработчики добавили активный круиз-контроль, системы автоматического торможения и предотвращения торможений. Ранее сообщалось, что первыми новинку смогут купить жители Великобритании.
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