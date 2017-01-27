27 января 2017, 12:33

Honda представила новую генерацию Civic

Модель 10 поколения предназначена для европейского рынка. Эксперты назвали новинку «самой спортивной» в линейке. Старт продаж намечен на начало весны этого года.
Honda представила новую генерацию Civic
Автомобиль получил переработанное рулевое управление, многорычажную подвеску, кузов стал более жестким. Разработчики увеличили длину и ширину кузова, а также уменьшили высоту, что помогло добиться лучшей управляемости.
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Продажи новой версии начнутся в марте 2017 года. Разработчики рассказали об основных технических характеристиках ...
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Обновленная Honda Civic получит под капотом 3-цилиндровый двигатель объемом 1 литр производительностью 129 л.с., а также турбированный 1,5-литровый мотор Vtec Turbo мощностью 182 л.с. В паре с мотором работает 6-скоростная механическая трансмиссия.
 
Автомобиль также получил поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, которые работают на мультимедийной системе Connect. Разработчики добавили активный круиз-контроль, системы автоматического торможения и предотвращения торможений.
 
Ранее сообщалось, что первыми новинку смогут купить жители Великобритании.

Комплектации и технические характеристики

Honda Civic 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин158
Объем двигателя1996
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл7.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хонда Сивик

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Отзывы по теме
Форум Honda Civic 4D
вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
Егор
Honda Civic 4D: А «Волга» все равно решает!
Хм... Ну насчет правдоподобности не знаю, но поиздевался я тогда над машиной некисло... ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Вибрация на холостом ходу Honda Civic 4d 2010 г.в.
| Кому: prolong62 Вибрации
Константин
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Honda представила новую генерацию Civic
Автомобиль получил переработанное рулевое управление, многорычажную подвеску, кузов стал более жестким. Разработчики увеличили длину и ширину кузова, а также уменьшили высоту, что помогло добиться лучшей управляемости.{{material_117644}} Обновленная Honda Civic получит под капотом 3-цилиндровый двигатель объемом 1 литр производительностью 129 л.с., а также турбированный 1,5-литровый мотор Vtec Turbo мощностью 182 л.с. В паре с мотором работает 6-скоростная механическая трансмиссия. Автомобиль также получил поддержку систем Apple CarPlay и Android Auto, которые работают на мультимедийной системе Connect. Разработчики добавили активный круиз-контроль, системы автоматического торможения и предотвращения торможений. Ранее сообщалось, что первыми новинку смогут купить жители Великобритании.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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