Honda представила новый CR-V для России
|Honda CR-V Executive 2.4 CVT 4x4
|2.4 л, 188 л.с
|вариатор
|0-100 - 10.0 с, 190 км/ч
|4605 x 1820 x 1685 мм
|полный
|АИ-92, 7.9 л на 100 км
|Все характеристики
Кроссовер приводится в движение 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams с отдачей 186 л.с. Максимальная скорость версии с менее мощным мотором составляет 188 км/ч, а крутящий момент – 189 Нм при 4300 об/мин. Топовая версия развивает максимальную скорость 190 км/ч и разгоняется до100 км/ч за 10,2 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 244 Нм при 3900 об/мин.
За счет широкого функционала мультимедиа CR-V является одной из самых оснащенных моделей в классе. Операционная система OS Android предоставляет возможность подключения к интернету через Wi-Fi и доступ к серверу приложений Honda App Centre. CR-V поддерживает интерфейсы Mirror link, Carplay и Android Auto во всех комплектациях, кроме базовой Elegance 2.0. Также мультимедийная система поддерживает воспроизведение музыки из различных источников – USB, Bluetooth, HDD, iPod и интернет-соединение.
Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Во всех версиях вседорожник получил подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, датчики света, круиз-контроль и ограничитель скорости, поддержку Bluetooth-связи и набор систем активной и пассивной безопасности.
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