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19 мая 2017, 16:14

Honda представила новый CR-V для России

Honda официально презентовала V поколение кроссовера CR-V для российского рынка. Автомобиль с бензиновым двигателем объема 2,4 литра будет стоить от 2 109 900 рублей.
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Honda CR-V Executive 2.4 CVT 4x4
2.4 л, 188 л.с
вариатор
0-100 - 10.0 с, 190 км/ч
4605 x 1820 x 1685 мм
полный
АИ-92, 7.9 л на 100 км
Все характеристики
Новинку отличают широкие и низкие пропорции передней части, другая решетка радиатора и более стремительная форма бампера и капота. Автомобиль оснащается полностью светодиодной оптикой, а также накладками с хромированными вставками.

Кроссовер приводится в движение 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams с отдачей 186 л.с. Максимальная скорость версии с менее мощным мотором составляет 188 км/ч, а крутящий момент – 189 Нм при 4300 об/мин. Топовая версия развивает максимальную скорость 190 км/ч и разгоняется до100 км/ч за 10,2 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 244 Нм при 3900 об/мин.

За счет широкого функционала мультимедиа CR-V является одной из самых оснащенных моделей в классе. Операционная система OS Android предоставляет возможность подключения к интернету через Wi-Fi и доступ к серверу приложений Honda App Centre. CR-V поддерживает интерфейсы Mirror link, Carplay и Android Auto во всех комплектациях, кроме базовой Elegance 2.0. Также мультимедийная система поддерживает воспроизведение музыки из различных источников – USB, Bluetooth, HDD, iPod и интернет-соединение.

Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Во всех версиях вседорожник получил подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, датчики света, круиз-контроль и ограничитель скорости, поддержку Bluetooth-связи и набор систем активной и пассивной безопасности.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Honda представила новый CR-V для России
{{params_55402}} Новинку отличают широкие и низкие пропорции передней части, другая решетка радиатора и более стремительная форма бампера и капота. Автомобиль оснащается полностью светодиодной оптикой, а также накладками с хромированными вставками.Кроссовер приводится в движение 2-литровым двигателем SOHC i-VTEC мощностью 150 л.с. и 2,4-литровым двигателем i-VTEC семейства Earth Dreams с отдачей 186 л.с. Максимальная скорость версии с менее мощным мотором составляет 188 км/ч, а крутящий момент – 189 Нм при 4300 об/мин. Топовая версия развивает максимальную скорость 190 км/ч и разгоняется до100 км/ч за 10,2 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 244 Нм при 3900 об/мин.За счет широкого функционала мультимедиа CR-V является одной из самых оснащенных моделей в классе. Операционная система OS Android предоставляет возможность подключения к интернету через Wi-Fi и доступ к серверу приложений Honda App Centre. CR-V поддерживает интерфейсы Mirror link, Carplay и Android Auto во всех комплектациях, кроме базовой Elegance 2.0. Также мультимедийная система поддерживает воспроизведение музыки из различных источников – USB, Bluetooth, HDD, iPod и интернет-соединение. Для российских покупателей новый CR-V будет предлагаться в 4 комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Во всех версиях вседорожник получил подогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал, датчики света, круиз-контроль и ограничитель скорости, поддержку Bluetooth-связи и набор систем активной и пассивной безопасности.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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