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20 апреля 2017, 13:53

Honda привезла в Шанхай гибридный кроссовер CR-V

На международном автосалоне в Шанхае Honda представила гибридную модификацию своего кроссовера CR-V. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу во второй половине 2017 года.
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Вседорожник оснащен системой Hybrid i-MMD с двумя двигателями. Характеристики «начинки» пока не разглашаются. Производитель лишь отметил, что автомобиль сочетает «непревзойденные динамические характеристики и экологические показатели».

Honda CR-V
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 529 900 до 2 039 900 Р
Объявлений: 226
Отзывов: 4

В дополнение к гибридной версии CR-V Honda продолжит разработку электромобилей. Так, в 2018 году планируется выпустить модель такого типа, правда, для китайского авторынка.

Наконец, японский автопроизводитель показал концепт автомобиля с искусственным интеллектом NeuV, новый CR-V с 1,5-литровым турбомотором, внедорожник UR-V, выпущенный в марте текущего года, а также Avancier 240 Turbo, который также поступит в продажу на китайском рынке в текущем году.

Новинки и концепт кары Хонда СРВ, CRV

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Стало известно, когда обновленный Honda CR-V придет на российский рынок
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Олег
Honda подарит цвет при покупке CR-V
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
Евгений
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Honda привезла в Шанхай гибридный кроссовер CR-V
Вседорожник оснащен системой Hybrid i-MMD с двумя двигателями. Характеристики «начинки» пока не разглашаются. Производитель лишь отметил, что автомобиль сочетает «непревзойденные динамические характеристики и экологические показатели».{{model_496}} В дополнение к гибридной версии CR-V Honda продолжит разработку электромобилей. Так, в 2018 году планируется выпустить модель такого типа, правда, для китайского авторынка.Наконец, японский автопроизводитель показал концепт автомобиля с искусственным интеллектом NeuV, новый CR-V с 1,5-литровым турбомотором, внедорожник UR-V, выпущенный в марте текущего года, а также Avancier 240 Turbo, который также поступит в продажу на китайском рынке в текущем году.
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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