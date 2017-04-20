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20 апреля 2017, 13:53
Honda привезла в Шанхай гибридный кроссовер CR-V
На международном автосалоне в Шанхае Honda представила гибридную модификацию своего кроссовера CR-V. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу во второй половине 2017 года.
Вседорожник оснащен системой Hybrid i-MMD с двумя двигателями. Характеристики «начинки» пока не разглашаются. Производитель лишь отметил, что автомобиль сочетает «непревзойденные динамические характеристики и экологические показатели».
Honda CR-V
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 529 900 до 2 039 900 Р
В дополнение к гибридной версии CR-V Honda продолжит разработку электромобилей. Так, в 2018 году планируется выпустить модель такого типа, правда, для китайского авторынка.
Наконец, японский автопроизводитель показал концепт автомобиля с искусственным интеллектом NeuV, новый CR-V с 1,5-литровым турбомотором, внедорожник UR-V, выпущенный в марте текущего года, а также Avancier 240 Turbo, который также поступит в продажу на китайском рынке в текущем году.
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17.07.2014, 20:37
Под скидки и «Аккорд» звучит
06.11.2013, 08:03
Стартовали продажи Honda CR-V 2.4 и обновленного Crosstour
26.04.2013, 15:40
Сделано для молодежи
25.01.2013, 09:39
На чем поедем в 2013 году?
28.12.2012, 05:19
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
в других источниках упоминаются 2 вида двигателей, а не один
Характеричтики CR-V с 2.4 движком, который не продается сейчас в России!!
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