Honda Ridgeline стал «Внедорожником года» в Северной Америке
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Это вторая награда Honda в рамках премии «Автомобиль года в Северной Америке», в предыдущий раз отмечался Civic. Ранее, в 2006 году, обе модели получили первенство в своих категориях.
Представленный в июне 2016 года, пикап Ridgeline с монолитным корпусом оснащен множеством технологий, включая опции Dual Action Tailgate, In-Bed Trunk и Truck Bed Audio System. Это единственная модель, получившая рейтинг Top Safety Pick+ Страхового института дорожной безопасности за систему предотвращения столкновений и светодиодные головные фары.
«Награда является подтверждением инновационного характера и всех преимуществ нового Ridgeline, которые стали доступны покупателям среднеразмерных пикапов. Кроме того, это признание работы всей нашей американской команды инженеров и дизайнеров», - считает исполнительный вице-президент Honda Motor в Северной Америке Джон Мендель.
Ridgeline является частью расширенного модельного ряда инновационных кроссоверов и внедорожников бренда, включающего в себя HR-V, CR-V, Pilot и новый Odyssey 2018, премьера которого состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Honda Ridgeline стал «Внедорожником года» в Северной Америке
Представленный в июне 2016 года, пикап Ridgeline с монолитным корпусом оснащен множеством технологий, включая опции Dual Action Tailgate, In-Bed Trunk и Truck Bed Audio System. Это единственная модель, получившая рейтинг Top Safety Pick+ Страхового института дорожной безопасности за систему предотвращения столкновений и светодиодные головные фары. «Награда является подтверждением инновационного характера и всех преимуществ нового Ridgeline, которые стали доступны покупателям среднеразмерных пикапов. Кроме того, это признание работы всей нашей американской команды инженеров и дизайнеров», - считает исполнительный вице-президент Honda Motor в Северной Америке Джон Мендель. Ridgeline является частью расширенного модельного ряда инновационных кроссоверов и внедорожников бренда, включающего в себя HR-V, CR-V, Pilot и новый Odyssey 2018, премьера которого состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.
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