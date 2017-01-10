10 января 2017, 15:58

Honda Ridgeline стал «Внедорожником года» в Северной Америке

Это вторая награда Honda в рамках премии «Автомобиль года в Северной Америке», в предыдущий раз отмечался Civic. Ранее, в 2006 году, обе модели получили первенство в своих категориях.
Представленный в июне 2016 года, пикап Ridgeline с монолитным корпусом оснащен множеством технологий, включая опции Dual Action Tailgate, In-Bed Trunk и Truck Bed Audio System. Это единственная модель, получившая рейтинг Top Safety Pick+ Страхового института дорожной безопасности за систему предотвращения столкновений и светодиодные головные фары.
 
«Награда является подтверждением инновационного характера и всех преимуществ нового Ridgeline, которые стали доступны покупателям среднеразмерных пикапов. Кроме того, это признание работы всей нашей американской команды инженеров и дизайнеров», - считает исполнительный вице-президент Honda Motor в Северной Америке Джон Мендель.
 
Ridgeline является частью расширенного модельного ряда инновационных кроссоверов и внедорожников бренда, включающего в себя HR-V, CR-V, Pilot и новый Odyssey 2018, премьера которого состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.
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Honda Ridgeline стал «Внедорожником года» в Северной Америке
Представленный в июне 2016 года, пикап Ridgeline с монолитным корпусом оснащен множеством технологий, включая опции Dual Action Tailgate, In-Bed Trunk и Truck Bed Audio System. Это единственная модель, получившая рейтинг Top Safety Pick+ Страхового института дорожной безопасности за систему предотвращения столкновений и светодиодные головные фары. «Награда является подтверждением инновационного характера и всех преимуществ нового Ridgeline, которые стали доступны покупателям среднеразмерных пикапов. Кроме того, это признание работы всей нашей американской команды инженеров и дизайнеров», - считает исполнительный вице-президент Honda Motor в Северной Америке Джон Мендель. Ridgeline является частью расширенного модельного ряда инновационных кроссоверов и внедорожников бренда, включающего в себя HR-V, CR-V, Pilot и новый Odyssey 2018, премьера которого состоялась на Североамериканском международном автосалоне в Детройте.
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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