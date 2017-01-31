Honda увеличила производство на 10 %

В прошлом году автоконцерн произвел 4 999 226 ед. авто. Это стало рекордом, никогда за всю историю марки дилеры не получали такого количества заказов на транспортные средства.
Компания на 10 % превысила показатель 2015 года. Из всего количества произведенных автомобилей 820 226 ед. собрано в Японии, что на 12,3 % больше, чем в 2015 году. Все остальные экземпляры произведены на заводах в других странах.
В Северной Америке производитель собрал 1 956 196 машин (на 5 % больше), в Азии - 1 940 885 ед. (на 16,9 % больше). Больше всего производство выросло на мощностях в КНР, где за год собрано 1 209 400 авто, что превышает на 25,9 % результат 2015 года. На европейских предприятиях изготовлено 133 875 экземпляров (рост – на 12,6 %).
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Компания на 10 % превысила показатель 2015 года. Из всего количества произведенных автомобилей 820 226 ед. собрано в Японии, что на 12,3 % больше, чем в 2015 году. Все остальные экземпляры произведены на заводах в других странах. В Северной Америке производитель собрал 1 956 196 машин (на 5 % больше), в Азии - 1 940 885 ед. (на 16,9 % больше). Больше всего производство выросло на мощностях в КНР, где за год собрано 1 209 400 авто, что превышает на 25,9 % результат 2015 года. На европейских предприятиях изготовлено 133 875 экземпляров (рост – на 12,6 %).
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