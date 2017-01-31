31 января 2017, 09:17

Honda увеличила производство на 10 %

В прошлом году автоконцерн произвел 4 999 226 ед. авто. Это стало рекордом, никогда за всю историю марки дилеры не получали такого количества заказов на транспортные средства.
Компания на 10 % превысила показатель 2015 года. Из всего количества произведенных автомобилей 820 226 ед. собрано в Японии, что на 12,3 % больше, чем в 2015 году. Все остальные экземпляры произведены на заводах в других странах.
 
В Северной Америке производитель собрал 1 956 196 машин (на 5 % больше), в Азии - 1 940 885 ед. (на 16,9 % больше). Больше всего производство выросло на мощностях в КНР, где за год собрано 1 209 400 авто, что превышает на 25,9 % результат 2015 года. На европейских предприятиях изготовлено 133 875 экземпляров (рост – на 12,6 %).
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Honda увеличила производство на 10 %
Компания на 10 % превысила показатель 2015 года. Из всего количества произведенных автомобилей 820 226 ед. собрано в Японии, что на 12,3 % больше, чем в 2015 году. Все остальные экземпляры произведены на заводах в других странах. В Северной Америке производитель собрал 1 956 196 машин (на 5 % больше), в Азии - 1 940 885 ед. (на 16,9 % больше). Больше всего производство выросло на мощностях в КНР, где за год собрано 1 209 400 авто, что превышает на 25,9 % результат 2015 года. На европейских предприятиях изготовлено 133 875 экземпляров (рост – на 12,6 %).
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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