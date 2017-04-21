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21 апреля 2017, 17:44
Honda выпустит 5-местный Pilot
В модельной линейке Honda может появиться уменьшенный вариант кроссовера Pilot. Автомобиль лишится третьего ряда сидений и займет место на ступеньку выше вседорожника CR-V.
Информация о готовящейся новинке держится в секрете. По слухам, в силовую линейку вседорожника войдет 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В более дорогих комплектациях в качестве трансмиссии используют 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный за доплату.
Новинка может встать на конвейер завода Honda уже осенью этого года. Кроссовер станет доступной альтернативой старшему «брату». Стоимость 7-местного Honda Pilot на североамериканском авторынке составляет от 30 тыс. долларов.
Honda Pilot
Выпускается с 2003 г.
Новый от 2 999 900 до 3 549 900 Р
Новинка может встать на конвейер завода Honda уже осенью этого года. Кроссовер станет доступной альтернативой старшему «брату». Стоимость 7-местного Honda Pilot на североамериканском авторынке составляет от 30 тыс. долларов.
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