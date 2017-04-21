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21 апреля 2017, 17:44

Honda выпустит 5-местный Pilot

В модельной линейке Honda может появиться уменьшенный вариант кроссовера Pilot. Автомобиль лишится третьего ряда сидений и займет место на ступеньку выше вседорожника CR-V.
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Информация о готовящейся новинке держится в секрете. По слухам, в силовую линейку вседорожника войдет 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В более дорогих комплектациях в качестве трансмиссии используют 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный за доплату.
Honda Pilot
Выпускается с 2003 г.
Новый от 2 999 900 до 3 549 900 Р
Объявлений: 36
Отзывов: 5

Новинка может встать на конвейер завода Honda уже осенью этого года. Кроссовер станет доступной альтернативой старшему «брату». Стоимость 7-местного Honda Pilot на североамериканском авторынке составляет от 30 тыс. долларов.
Новинки и концепт кары Хонда

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Отзывы по теме
Форум Honda CR-V
Вырывает болт на крышке главного цилиндра сцепления, уже не в первый раз, болт обламывается, жидкость вытекает, педаль падает в пол. На новом цилиндре то же самое случилось через пару месяцев после замены. Кто подскажет в чем может быть причина? Хонда срв 2002 года, 2 л, 150лс.
Андрей
Форум Honda Accord
у меня Хонда Аккорд 2007 года. когда завел машину было все ок не прошло и 5 минут когда тронулся у меня загор. лампа от аккумлятора и повернуть руль было очень трудно и поднялась температура. подскажите причину?
Абу_95
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вибрация хонда сивик 4D - от натяжного ролика ремня генератора, ну и обводного тоже. недавно поменял - всё гуд
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Honda выпустит 5-местный Pilot
Информация о готовящейся новинке держится в секрете. По слухам, в силовую линейку вседорожника войдет 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель, мощность которого составляет 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В более дорогих комплектациях в качестве трансмиссии используют 9-диапазонный «автомат». Привод – передний или полный за доплату.{{model_1800}} Новинка может встать на конвейер завода Honda уже осенью этого года. Кроссовер станет доступной альтернативой старшему «брату». Стоимость 7-местного Honda Pilot на североамериканском авторынке составляет от 30 тыс. долларов.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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