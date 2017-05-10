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10 мая 2017, 08:04

Hummer H1 дали вторую жизнь. Видео

Компания VLF Automotive под руководством бывшего председателя GM Боба Лутца и организация Humvee Export, объединяющая энтузиастов и предпринимателей, восстановила модель под эгидой нового совместного проекта.
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О своем намерении свернуть производство первого поколения внедорожника Hummer, который к тому времени выпускался уже 24 года, General Motors объявил в 2006 году. Последний экземпляр H1 сошел с конвейера в июле того же года, дальнейшее производство и продажа автомобиля была невозможна ввиду ужесточившихся требований к экологической безопасности машин в США. Теперь модель возрождена. Видео этого процесса появилось в Интернет.
 
Humvee Export обратились за помощью к VLF Automotive для сборки Hummer H1 на силовых установках и трансмиссиях General Motors. Автомобиль выйдет на рынок под именем Humvee C-Series, поскольку права на бренд Hummer по-прежнему принадлежат GM. Производство Humvee C-Series налажено в США, однако у себя на родине автомобиль в продажу так и не поступит, поскольку не соответствует законодательству, регулирующему серийную сборку машин.
 
Внедорожник можно будет приобрести в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Китае. Модель будет представлена в комплектациях Bravo, Charlie и Delta. Под капотом C-Series себе применение найдут моторы GM 6,5 литров V8 мощностью 190, 205 или 250 л.с. и 6.2 V8 430 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Hummer H1 6.6 AT 4x4Hummer H1 6.6 AT 4x4
Год выпуска, с1992 1992
Год выпуска, по2006 2006
Кузоввнедорожник внедорожник
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателядизельный дизельный
Мощность, л.с./ об/мин305 305
Объем двигателя6599 6599
Тип трансмисииавтоматическая, 5-ступенчатая автоматическая, 5-ступенчатая
Приводполный полный
ТопливоДТ ДТ
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Отзывы по теме
В Самарканд на Хаммере.
Очень интересный рассказ.    Рекомендую. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
Отзыв о Hummer H1 1994 года
Нет авто брутальнее красивее любимее - у любимых нет недостатков их не замечаешь
hrammer1
Отзыв о Hummer H1 1995 года
Преимущество в дизельном моторе. Из недостатков только шум в салоне от двигателя.
hummerstyle
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Hummer H1 дали вторую жизнь. Видео
О своем намерении свернуть производство первого поколения внедорожника Hummer, который к тому времени выпускался уже 24 года, General Motors объявил в 2006 году. Последний экземпляр H1 сошел с конвейера в июле того же года, дальнейшее производство и продажа автомобиля была невозможна ввиду ужесточившихся требований к экологической безопасности машин в США. Теперь модель возрождена. Видео этого процесса появилось в Интернет. Humvee Export обратились за помощью к VLF Automotive для сборки Hummer H1 на силовых установках и трансмиссиях General Motors. Автомобиль выйдет на рынок под именем Humvee C-Series, поскольку права на бренд Hummer по-прежнему принадлежат GM. Производство Humvee C-Series налажено в США, однако у себя на родине автомобиль в продажу так и не поступит, поскольку не соответствует законодательству, регулирующему серийную сборку машин. Внедорожник можно будет приобрести в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Китае. Модель будет представлена в комплектациях Bravo, Charlie и Delta. Под капотом C-Series себе применение найдут моторы GM 6,5 литров V8 мощностью 190, 205 или 250 л.с. и 6.2 V8 430 л.с.
2017-05-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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