Hummer H1 дали вторую жизнь. Видео
Компания VLF Automotive под руководством бывшего председателя GM Боба Лутца и организация Humvee Export, объединяющая энтузиастов и предпринимателей, восстановила модель под эгидой нового совместного проекта.
О своем намерении свернуть производство первого поколения внедорожника Hummer, который к тому времени выпускался уже 24 года, General Motors объявил в 2006 году. Последний экземпляр H1 сошел с конвейера в июле того же года, дальнейшее производство и продажа автомобиля была невозможна ввиду ужесточившихся требований к экологической безопасности машин в США. Теперь модель возрождена. Видео этого процесса появилось в Интернет.
Humvee Export обратились за помощью к VLF Automotive для сборки Hummer H1 на силовых установках и трансмиссиях General Motors. Автомобиль выйдет на рынок под именем Humvee C-Series, поскольку права на бренд Hummer по-прежнему принадлежат GM. Производство Humvee C-Series налажено в США, однако у себя на родине автомобиль в продажу так и не поступит, поскольку не соответствует законодательству, регулирующему серийную сборку машин.
Внедорожник можно будет приобрести в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Китае. Модель будет представлена в комплектациях Bravo, Charlie и Delta. Под капотом C-Series себе применение найдут моторы GM 6,5 литров V8 мощностью 190, 205 или 250 л.с. и 6.2 V8 430 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Hummer H1 6.6 AT 4x4
|Hummer H1 6.6 AT 4x4
|Год выпуска, с
|1992
|1992
|Год выпуска, по
|2006
|2006
|Кузов
|внедорожник
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|305
|305
|Объем двигателя
|6599
|6599
|Тип трансмисии
|автоматическая, 5-ступенчатая
|автоматическая, 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|полный
|Топливо
|ДТ
|ДТ
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Очень интересный рассказ. Рекомендую. Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Нет авто брутальнее красивее любимее - у любимых нет недостатков их не замечаешь
Преимущество в дизельном моторе. Из недостатков только шум в салоне от двигателя.
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