Hyundai анонсировал в 2017-м году 4 новинки

Подробности по-прежнему держатся в секрете, но какие конкретно новинки доставят, уже известно: следующее поколение Solaris, хэтчбек i30, а позже начнутся продажи следующей генерации Sonata и Genesis G80.
Новые i30 и Solaris станут доступны в нашей стране в первом квартале, а вот остальные новинки появятся во второй половине года.
Как сообщалось накануне, хэтчбек - третья по счету генерация. Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм.
Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Новые i30 и Solaris станут доступны в нашей стране в первом квартале, а вот остальные новинки появятся во второй половине года. Как сообщалось накануне, хэтчбек - третья по счету генерация. Автомобиль, выпускаемый на чешском заводе в Ношовице, отличается от предыдущих собратьев тем, что его разработкой занимались исключительно европейские специалисты, которые создали более сдержанный внешний дизайн и удлинили платформу до 4 340 мм. Покупателям предложат широчайшую линейку версий, позволяющую выбрать между 6-ю различными моторами: 1-литровый движок на 120 л.с., а также 1,4-литровый агрегат на 100 и на 140 л.с. Далее следует дизельное предложение, которое включает в себя 1,6-литровую версию, которая может быть рассчитана на 95, 110 либо на 136 л.с. Что касается трансмиссии, предлагается «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» с двойным сцеплением.
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