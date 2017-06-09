9 июня 2017, 09:16

Hyundai Creta держит лидерство среди SUV

Кроссовер Hyundai Creta по итогам майских продаж сохранил лидерство в сегменте SUV на российском рынке, которое держит 10 месяцев подряд. За последний месяц весны реализовано 4 203 автомобиля этой модели. Следом за Creta идет Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3 456 покупателей, на 17 % меньше, чем в предыдущем месяце.
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На третью строчку вышел Toyota RAV4 с показателем 3 166 проданных автомобилей – на 23 % больше предыдущего месяца. Следом идет Renault Kaptur, разошедшийся тиражом 2 669 экземпляров. Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России на этот раз Chevrolet Niva, чьи продажи составили 2 422 машины, рост составил 3 %. В десятку лидеров продаж сегмента SUV по итогам мая также вошли KIA Sportage (продано 2 258 ед.), Lada 4x4 (2 207 ед.), Volkswagen Tiguan (2 165 ед.), Nissan Qashqai (1 607 ед.) и Nissan X-Trail (1 550 ед.).
 
Стоит отметить, что по итогам 5 месяцев 2017 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 20 131 реализованных авто.
 
Отметим, что сейчас тестируется уже обновленная версия данного кроссовера. Новинку ждут в скором времени на китайском авторынке. Правда, там модель именована как Hyundai ix25, а не Creta, как в России.
В список оснащения обновленного Creta войдет круиз-контроль, модернизированная «мультимедийка» с увеличенным по размерам сенсорным дисплеем, которая будет поддерживать современные интерфейсы Apple CarPlay и Andriod Auto.
Hyundai Creta
Выпускается с 2016 г.
Новый от 749 900 до 1 139 900 Р
Объявлений: 79
Отзывов: 3
По некоторым сведениям, автомобиль получит новый дизайн головной оптики, радиаторной решетки, а также бамперов и задних фонарей.
 
На российском рынке обновленный Creta будет продаваться в версии, более схожей не с китайской, а с бразильской. Автомобиль получит двухцветный кузов с черной крышей, а также дополнительные комплектации с двухцветной отделкой салона и комбинированной обивкой кресел. Кроме того, повысилась шумоизоляция колесных арок автомобиля.
 
Напомним, что Creta появился у отечественных дилеров в августе 2016-го и практически сразу вошел в число лидеров российского рынка. С марта этого года автомобиль доступен с новыми вариантами комплектования: 1,6-литровый двигатель с механической или автоматической КПП дополнен полным приводом.
 
Ранее трансмиссией 4x4x оснащались исключительно 2-литровые версии с 6-ступенчатым «автоматом». Реализация полноприводных Creta в прошлом году составляла 30 % от общего объема проданных машин.
Базовое оснащение всех версий Creta - это 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерную «запаску», аудиосистема с разъемами USB, AUX, 2 фронтальных подушки безопасности, ABS + EBD, стабилизация ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, 4 электростеклоподъемника, управление музыкой на руле, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Александр
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
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Hyundai Creta держит лидерство среди SUV
На третью строчку вышел Toyota RAV4 с показателем 3 166 проданных автомобилей – на 23 % больше предыдущего месяца. Следом идет Renault Kaptur, разошедшийся тиражом 2 669 экземпляров. Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России на этот раз Chevrolet Niva, чьи продажи составили 2 422 машины, рост составил 3 %. В десятку лидеров продаж сегмента SUV по итогам мая также вошли KIA Sportage (продано 2 258 ед.), Lada 4x4 (2 207 ед.), Volkswagen Tiguan (2 165 ед.), Nissan Qashqai (1 607 ед.) и Nissan X-Trail (1 550 ед.). Стоит отметить, что по итогам 5 месяцев 2017 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 20 131 реализованных авто. Отметим, что сейчас тестируется уже обновленная версия данного кроссовера. Новинку ждут в скором времени на китайском авторынке. Правда, там модель именована как Hyundai ix25, а не Creta, как в России.В список оснащения обновленного Creta войдет круиз-контроль, модернизированная «мультимедийка» с увеличенным по размерам сенсорным дисплеем, которая будет поддерживать современные интерфейсы Apple CarPlay и Andriod Auto.{{model_6204}}По некоторым сведениям, автомобиль получит новый дизайн головной оптики, радиаторной решетки, а также бамперов и задних фонарей. На российском рынке обновленный Creta будет продаваться в версии, более схожей не с китайской, а с бразильской. Автомобиль получит двухцветный кузов с черной крышей, а также дополнительные комплектации с двухцветной отделкой салона и комбинированной обивкой кресел. Кроме того, повысилась шумоизоляция колесных арок автомобиля. Напомним, что Creta появился у отечественных дилеров в августе 2016-го и практически сразу вошел в число лидеров российского рынка. С марта этого года автомобиль доступен с новыми вариантами комплектования: 1,6-литровый двигатель с механической или автоматической КПП дополнен полным приводом. Ранее трансмиссией 4x4x оснащались исключительно 2-литровые версии с 6-ступенчатым «автоматом». Реализация полноприводных Creta в прошлом году составляла 30 % от общего объема проданных машин.Базовое оснащение всех версий Creta - это 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерную «запаску», аудиосистема с разъемами USB, AUX, 2 фронтальных подушки безопасности, ABS + EBD, стабилизация ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, 4 электростеклоподъемника, управление музыкой на руле, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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