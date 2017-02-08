8 февраля 2017, 15:12

Hyundai Creta держит лидерство в сегменте SUV

Новый компактный кроссовер Hyundai Creta по итогам января держал лидерство в сегменте SUV на российском рынке, оставаясь на первой строчке 6 месяцев подряд. В прошлом месяце реализовано 2 565 автомобилей этой модели.
Как сообщает «Автостат», на втором месте по-прежнему идет Renault Duster, на котором остановили свой выбор 1 848 покупателей (снижение на 22,3 %). Третье место занимает Chevrolet Niva с показателем 1 670 проданных автомобилей (рост 41,3 %).
 
Продажи Lada 4x4 составили 1 627 машин, что на 1,1 % выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России KIA Sportage, разошедшийся тиражом 1 565 экземпляров (на 35 % меньше, чем в предыдущем месяце).
 
В десятку лидеров по продажам в сегменте SUV по итогам января также вошли Renault Kaptur (1 519 ед.), Volkswagen Tiguan (1 288 ед.), Nissan X-Trail (1 206 ед.), Toyota RAV4 (1 150 ед.) и Mazda CX-5 (1 115 ед.).

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
Ольга
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
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Hyundai Creta держит лидерство в сегменте SUV
Как сообщает «Автостат», на втором месте по-прежнему идет Renault Duster, на котором остановили свой выбор 1 848 покупателей (снижение на 22,3 %). Третье место занимает Chevrolet Niva с показателем 1 670 проданных автомобилей (рост 41,3 %). Продажи Lada 4x4 составили 1 627 машин, что на 1,1 % выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку самых популярных внедорожников в России KIA Sportage, разошедшийся тиражом 1 565 экземпляров (на 35 % меньше, чем в предыдущем месяце). В десятку лидеров по продажам в сегменте SUV по итогам января также вошли Renault Kaptur (1 519 ед.), Volkswagen Tiguan (1 288 ед.), Nissan X-Trail (1 206 ед.), Toyota RAV4 (1 150 ед.) и Mazda CX-5 (1 115 ед.).
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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