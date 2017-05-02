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2 мая 2017, 09:11

Hyundai Creta лидирует в продажах на московском рынке

704 внедорожника Hyundai Creta реализовано в Московской области за март. Модель держит первенство в SUV-сегменте уже не первых месяц – причем не только в столице.
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Следом за Creta по числу покупок идет внедорожник RAV4, который в Москве приобрели 574 человека, причем востребованность модели возросла на 39 % по сравнению с показателями февраля. «Бронзу» взял Volkswagen Tiguan, чья динамика продаж показала рост в 189 %. В прошлом месяце продали 428 экземпляров данного кроссовера.
 
Жители столицы продолжают активно приобретать Kia Sportage и Nissan X-Trail, первый разошелся тиражом в 394 экземпляра, что на 2,3 % больше показателей за февраль, а второй – в 390 штук (на 153 % больше).
 
Напомним, что Creta появился у отечественных дилеров в августе 2016-го и практически сразу вошел в число лидеров российского рынка. С марта этого года автомобиль доступен с новыми вариантами комплектования: 1,6-литровый двигатель с механической или автоматической КПП дополнен полным приводом.
 
Ранее трансмиссией 4x4x оснащались исключительно 2-литровые версии с 6-ступенчатым «автоматом». Реализация полноприводных Creta в прошлом году составляла 30 % от общего объема проданных машин.
 
Базовое оснащение всех версий Creta - это: 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерную «запаску», аудиосистема с разъемами USB, AUX, 2 фронтальных подушки безопасности, ABS + EBD, стабилизация ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, 4 электростеклоподъемника, управление музыкой на руле, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра доступен с полным приводом
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Александр
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
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Hyundai Creta лидирует в продажах на московском рынке
Следом за Creta по числу покупок идет внедорожник RAV4, который в Москве приобрели 574 человека, причем востребованность модели возросла на 39 % по сравнению с показателями февраля. «Бронзу» взял Volkswagen Tiguan, чья динамика продаж показала рост в 189 %. В прошлом месяце продали 428 экземпляров данного кроссовера. Жители столицы продолжают активно приобретать Kia Sportage и Nissan X-Trail, первый разошелся тиражом в 394 экземпляра, что на 2,3 % больше показателей за февраль, а второй – в 390 штук (на 153 % больше). Напомним, что Creta появился у отечественных дилеров в августе 2016-го и практически сразу вошел в число лидеров российского рынка. С марта этого года автомобиль доступен с новыми вариантами комплектования: 1,6-литровый двигатель с механической или автоматической КПП дополнен полным приводом. Ранее трансмиссией 4x4x оснащались исключительно 2-литровые версии с 6-ступенчатым «автоматом». Реализация полноприводных Creta в прошлом году составляла 30 % от общего объема проданных машин. Базовое оснащение всех версий Creta - это: 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерную «запаску», аудиосистема с разъемами USB, AUX, 2 фронтальных подушки безопасности, ABS + EBD, стабилизация ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, 4 электростеклоподъемника, управление музыкой на руле, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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