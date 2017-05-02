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2 мая 2017, 09:11
Hyundai Creta лидирует в продажах на московском рынке
704 внедорожника Hyundai Creta реализовано в Московской области за март. Модель держит первенство в SUV-сегменте уже не первых месяц – причем не только в столице.
Следом за Creta по числу покупок идет внедорожник RAV4, который в Москве приобрели 574 человека, причем востребованность модели возросла на 39 % по сравнению с показателями февраля. «Бронзу» взял Volkswagen Tiguan, чья динамика продаж показала рост в 189 %. В прошлом месяце продали 428 экземпляров данного кроссовера.
Жители столицы продолжают активно приобретать Kia Sportage и Nissan X-Trail, первый разошелся тиражом в 394 экземпляра, что на 2,3 % больше показателей за февраль, а второй – в 390 штук (на 153 % больше).
Напомним, что Creta появился у отечественных дилеров в августе 2016-го и практически сразу вошел в число лидеров российского рынка. С марта этого года автомобиль доступен с новыми вариантами комплектования: 1,6-литровый двигатель с механической или автоматической КПП дополнен полным приводом.
Ранее трансмиссией 4x4x оснащались исключительно 2-литровые версии с 6-ступенчатым «автоматом». Реализация полноприводных Creta в прошлом году составляла 30 % от общего объема проданных машин.
Базовое оснащение всех версий Creta - это: 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая полноразмерную «запаску», аудиосистема с разъемами USB, AUX, 2 фронтальных подушки безопасности, ABS + EBD, стабилизация ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, 4 электростеклоподъемника, управление музыкой на руле, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Creta Start 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
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