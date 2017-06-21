21 июня 2017, 15:40
Hyundai Creta нашел 45-тысячного покупателя
Учитывая, что кроссовер продается в России всего 10 месяцев, темпы реализации в нынешней экономической ситуации можно назвать небывалыми. Вдобавок к этому дилеры предлагают интересные финансовые инструменты, стимулирующие продажи.
Реализация Hyundai Creta, напомним, началась в августе 2016 года. Модель представлена на российском рынке в 3 комплектациях - Start, Active и Comfort Plus. В стандартное оснащение всех версий Creta входят 16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, аудиосистема с разъемами USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, ABS + EBD, ESP с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высоте, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, электростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений. Модель комплектуется устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА ГЛОНАСС, обязательным для всех автомобилей в России с 1 января этого года.
С марта этого года Creta стала доступна в новой модификации с двигателем объемом 1,6 литра и полным приводом. Ранее его получали автомобили с 2-литровым двигателем и 6-ступенчатым «автоматом». Продажи полноприводных версий Creta в 2016 году составляли 30 % от общего объема реализованных автомобилей.
Пару недель назад покупателям стала доступна новая опция - круиз-контроль, прилагаемый к пакету Advanced, доступному для комплектации Comfort Plus.
Стоимость Creta в базовой комплектации с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с. и «механикой» составляет 789 900 рублей. Кроссовер доступен по финансовой программе СТАРТ, где первый взнос может составлять 30 % от стоимости автомобиля. Ежемесячный платеж начинается от 7 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Creta Start 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хотелось бы посмотреть на эти кроссоверы, а конкретно на их динамику. С моей точки зрения, двигатель 1.6 вообще не применим к таким авто. Если нужно будет фуру на скорости 110 обогнать - этот паркетник на оживленной трассе будет ждать огромное окно, для выполнения такого маневра. Считаю что в таких автомобилях ...
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
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