23 января 2017, 13:18

Hyundai Creta опередил по продажам Renault Duster

Creta представлен в России с августа прошлого года. За короткий промежуток он успел показать высокие результаты продаж и опередить лидера первичного авторынка в сегменте SUV Renault Duster.
За 5 месяцев в России реализовано 21 929 Creta. Модель показывает высокий уровень реализации во всех российских регионах. Кроссовер производится специально для жителей стран Восточной и Западной Европы. При этом для азиатских стран выпускают авто, несколько отличающееся от данного варианта.
 
Добавим, что в феврале этого года Creta должна получить новую комплектацию с 1,6-литровым мотором и полным приводом. В настоящий момент кроссовер оснащается в полноприводной модификации исключительно 2-литровым мотором 149 л.с. Стоимость такой версии автомобиля составляет от 1 174 900 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Creta Start 1.6 МТ
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяБензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Что выбрать, передний или полный привод?
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
Ольга
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
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Hyundai Creta опередил по продажам Renault Duster
За 5 месяцев в России реализовано 21 929 Creta. Модель показывает высокий уровень реализации во всех российских регионах. Кроссовер производится специально для жителей стран Восточной и Западной Европы. При этом для азиатских стран выпускают авто, несколько отличающееся от данного варианта. Добавим, что в феврале этого года Creta должна получить новую комплектацию с 1,6-литровым мотором и полным приводом. В настоящий момент кроссовер оснащается в полноприводной модификации исключительно 2-литровым мотором 149 л.с. Стоимость такой версии автомобиля составляет от 1 174 900 рублей.
2017-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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