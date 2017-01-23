Hyundai Creta опередил по продажам Renault Duster

Creta представлен в России с августа прошлого года. За короткий промежуток он успел показать высокие результаты продаж и опередить лидера первичного авторынка в сегменте SUV Renault Duster.
За 5 месяцев в России реализовано 21 929 Creta. Модель показывает высокий уровень реализации во всех российских регионах. Кроссовер производится специально для жителей стран Восточной и Западной Европы. При этом для азиатских стран выпускают авто, несколько отличающееся от данного варианта.
Добавим, что в феврале этого года Creta должна получить новую комплектацию с 1,6-литровым мотором и полным приводом. В настоящий момент кроссовер оснащается в полноприводной модификации исключительно 2-литровым мотором 149 л.с. Стоимость такой версии автомобиля составляет от 1 174 900 рублей.
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
За 5 месяцев в России реализовано 21 929 Creta. Модель показывает высокий уровень реализации во всех российских регионах. Кроссовер производится специально для жителей стран Восточной и Западной Европы. При этом для азиатских стран выпускают авто, несколько отличающееся от данного варианта. Добавим, что в феврале этого года Creta должна получить новую комплектацию с 1,6-литровым мотором и полным приводом. В настоящий момент кроссовер оснащается в полноприводной модификации исключительно 2-литровым мотором 149 л.с. Стоимость такой версии автомобиля составляет от 1 174 900 рублей.
В избранное