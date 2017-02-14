Hyundai Creta стал лидером спроса среди новинок

По данным Ассоциации европейского бизнеса, кроссовер Hyundai Creta стал самой популярной новой моделью, вышедшей на российский рынок в 2016 году. За несколько месяцев россияне приобрели 21 929 экземпляров авто, при том что модель появилась у дилеров только в августе.
Сейчас отечественному покупателю доступен кроссовер Hyundai Creta, оснащенный системой переднего привода и 1,6-литровым бензиновым двигателем. Такая вариация обойдется россиянам в 750 000 рублей, в то время как за версию с полным приводом и 2-литровым мотором придётся выложить 1 175 000 рублей. Модель Creta производится на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Второй по популярности автомобильной новинкой в 2016 году стал хэтчбек Lada XRay, владельцами которого стали 19 943 человек. Несмотря на появление модели у дилеров уже в феврале, обогнать корейский Hyundai Creta XRay не удалось.
Рекомендую максимальную комплектацию. У меня пробег 1800, машина опробована и в снег и гололёд. Движок в гору не задыхается, армированное лобовое стекло вмиг размораживает лёд, удобная система Хенд фри через блютус, довольна экономична- 8-9 литров на 100 км и конечно же стильные ходовые огни! Тоже выбирала ...
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Сейчас отечественному покупателю доступен кроссовер Hyundai Creta, оснащенный системой переднего привода и 1,6-литровым бензиновым двигателем. Такая вариация обойдется россиянам в 750 000 рублей, в то время как за версию с полным приводом и 2-литровым мотором придётся выложить 1 175 000 рублей. Модель Creta производится на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Второй по популярности автомобильной новинкой в 2016 году стал хэтчбек Lada XRay, владельцами которого стали 19 943 человек. Несмотря на появление модели у дилеров уже в феврале, обогнать корейский Hyundai Creta XRay не удалось.
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