82
20 апреля 2017, 08:34

Hyundai ix35 дебютировал на Шанхайской выставке

Производитель уточняет, что автомобиль предназначен исключительно для китайского рынка, причем реализуется он в это стране наряду с Tucson, который несколько лет назад пришел на смену ix35.
^
Hyundai ix35 дебютировал на Шанхайской выставке Hyundai ix35
Моторная гамма нового поколения представляется турбированным 1,5-литровым двигателем и 2-литровым агрегатом, характеристики которых на данный момент неизвестны. В то же время есть неофициальные данные, что мощность агрегатов составит примерно 140 и 160 л.с. соответственно, а также то, что кроссовер базируется на прежней модернизированной платформе, но задняя многорычажная подвеска «унаследована» от паркетника ix25/Creta.
Hyundai ix35
Выпускается с 2010 г.
Объявлений: 387
Отзывов: 13
В качестве трансмиссии предложат роботизированную коробку с двумя сцеплениями.
 
Свежая генерация ix35 получила большие габариты, нежели предыдущая. Например, длина кроссовера увеличилась на 15 мм и теперь составляет 4 435 мм, ширина - на 30 мм, до 1 850 мм.
 
Представители бренда заявляют, что кроссовер и семейный автомобиль способны сочетаться, и подтверждением тому является представленная новинка.
 
В список оснащения входят система бесключевого доступа в салон, парковочные сонары спереди и сзади и камера заднего вида, а также легкосплавные 18-дюймовые колеса.
 
Продажи кроссовера на китайском рынке начнутся до конца года. Цены еще не объявлены, но предшественник новинки сейчас стоит от 149 800 до 222 800 юаней (порядка 21 751 − 32 351 долларов).

Комплектации и технические характеристики

Hyundai ix35 World Cup Special Edition 2.0 AT 4×4
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2015
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1999
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный
Городской цикл11.7
Загородный цикл7
Смешанный цикл8.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хендай ix 35

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai ix35
Спасибо за рекламный трюк, но в любом случае не верю этой херне - мне предыдущий бенз. туссан три раза прошивать пытались и толку ноль - единственное сказали крутить до 7 тыс об в мин- тогда типа поедит - нах цирк то при моей манере до 3 тыс. Т. Е. Без замены железа бенз никогда не поедит лучше завода- ...
Дизелист
Hyundai взвинтил российские цены
Закажи себе и выделись из толпы автовладельцев!
Антон
Рестайлинговый Hyundai х35 добрался до России
Необходимо улучшить противошумность и фильтр салона
Анатолий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Как выбрать сервис для автомобиля?
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Продажа Hyundai ix35
Объявления о продаже Hyundai ix35
Рейтинг по классам
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль ix35
Hyundai ix35 дебютировал на Шанхайской выставке
Моторная гамма нового поколения представляется турбированным 1,5-литровым двигателем и 2-литровым агрегатом, характеристики которых на данный момент неизвестны. В то же время есть неофициальные данные, что мощность агрегатов составит примерно 140 и 160 л.с. соответственно, а также то, что кроссовер базируется на прежней модернизированной платформе, но задняя многорычажная подвеска «унаследована» от паркетника ix25/Creta.{{model_2270}}В качестве трансмиссии предложат роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Свежая генерация ix35 получила большие габариты, нежели предыдущая. Например, длина кроссовера увеличилась на 15 мм и теперь составляет 4 435 мм, ширина - на 30 мм, до 1 850 мм. Представители бренда заявляют, что кроссовер и семейный автомобиль способны сочетаться, и подтверждением тому является представленная новинка. В список оснащения входят система бесключевого доступа в салон, парковочные сонары спереди и сзади и камера заднего вида, а также легкосплавные 18-дюймовые колеса. Продажи кроссовера на китайском рынке начнутся до конца года. Цены еще не объявлены, но предшественник новинки сейчас стоит от 149 800 до 222 800 юаней (порядка 21 751 − 32 351 долларов).
2017-04-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ульяновская область Кемеровская область Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG