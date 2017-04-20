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20 апреля 2017, 08:34
Hyundai ix35 дебютировал на Шанхайской выставке
Производитель уточняет, что автомобиль предназначен исключительно для китайского рынка, причем реализуется он в это стране наряду с Tucson, который несколько лет назад пришел на смену ix35.
Моторная гамма нового поколения представляется турбированным 1,5-литровым двигателем и 2-литровым агрегатом, характеристики которых на данный момент неизвестны. В то же время есть неофициальные данные, что мощность агрегатов составит примерно 140 и 160 л.с. соответственно, а также то, что кроссовер базируется на прежней модернизированной платформе, но задняя многорычажная подвеска «унаследована» от паркетника ix25/Creta.
В качестве трансмиссии предложат роботизированную коробку с двумя сцеплениями.
Свежая генерация ix35 получила большие габариты, нежели предыдущая. Например, длина кроссовера увеличилась на 15 мм и теперь составляет 4 435 мм, ширина - на 30 мм, до 1 850 мм.
Представители бренда заявляют, что кроссовер и семейный автомобиль способны сочетаться, и подтверждением тому является представленная новинка.
В список оснащения входят система бесключевого доступа в салон, парковочные сонары спереди и сзади и камера заднего вида, а также легкосплавные 18-дюймовые колеса.
Продажи кроссовера на китайском рынке начнутся до конца года. Цены еще не объявлены, но предшественник новинки сейчас стоит от 149 800 до 222 800 юаней (порядка 21 751 − 32 351 долларов).
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai ix35 World Cup Special Edition 2.0 AT 4×4
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1999
|Тип трансмисии
|автомат 6
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.7
|Загородный цикл
|7
|Смешанный цикл
|8.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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