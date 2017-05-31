31 мая 2017, 11:17
Hyundai Kona дебютирует в следующем месяце
Hyundai завершает работу над новым компактным кроссовером Kona, названным в честь города Каилуа-Кона на острове Гавайи. Премьера автомобиля должна состояться 13 июня текущего года.
Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.
Предполагается, что Hyundai Kona построят на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. На европейском авторынке корейский вседорожник появится осенью этого года.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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