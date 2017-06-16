16 июня 2017, 17:22
Hyundai намерен выпустить спорткар
Разработчики так называемого спортивного подразделения Hyundai N намерены вывести свои модели на американский авторынок. Ради этого собираются создать новый «горячий» хэтчбэк Hyundai i30 N.
Наряду с i30 N покупатели смогут приобрести другие новинки, включая «заряженный» седан Sonata N и хэтчбэк Veloseter N, тест-драйв которого уже проходит на корейских дорогах и будет продолжаться. Авто имеет мотор мощностью около 300 л.с. Ряд технологий для него взяты от среднемоторного прототипа RM16 N, представленного в 2016 году. Концепт-кар оснащен 2-литровым мотором с нагнетателем на электроприводе, развивающим 300 л.с. и 383 Нм крутящего момента.
Ожидается, что первая модель N появится в США в I квартале 2018 года.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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