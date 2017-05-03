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3 мая 2017, 19:23
Hyundai отчиталась об апрельских продажах в России
В прошлом месяце компания реализовала 13 656 новых автомобилей. Лучший результат среди всех моделей марки показал Solaris (6 792 ед.), второе поколение которого было представлено в феврале текущего года.
На втором месте по продажам разместился компактный кроссовер Creta (4 583 ед.), появившийся на отечественном рынке в прошлом году. Автомобиль по-прежнему сохраняет лидерские позиции по объемам продаж в своем сегменте.
Другой SUV компании – Tucson разошелся в апреле тиражом 936 экз. За ним следуют Santa Fe (459 ед.), Elantra (318 ед.), i40 (284 ед.). Самый скромный результат продемонстрировал Grand Santa Fe – 76 проданных экземпляров.
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