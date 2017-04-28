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28 апреля 2017, 17:04
Hyundai показал фрагмент Kona
В Интернете появился тизер нового компактного кроссовера Hyundai Kona, который будет продаваться на европейском авторынке уже в конце этого года. Автомобиль станет соперником Mazda CX-3, Fiat 500X и Honda HR-V.
В основу кроссовера ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
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Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.
Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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