46
28 апреля 2017, 17:04

Hyundai показал фрагмент Kona

В Интернете появился тизер нового компактного кроссовера Hyundai Kona, который будет продаваться на европейском авторынке уже в конце этого года. Автомобиль станет соперником Mazda CX-3, Fiat 500X и Honda HR-V.
^

В основу кроссовера ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.

Ранее мы писали
Кроссовер Hyundai Creta по итогам мартовских продаж остался лидером в сегменте SUV на российском рынке, сохраняя ...
Читать далее

Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.

Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.

Новинки и концепт кары Хендай

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
Тест-драйв Volvo V90 Cross Country: больше жизни!
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Hyundai показал фрагмент Kona
В основу кроссовера ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.{{material_118731}} Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Ульяновск Красноярский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG