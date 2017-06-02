2 июня 2017, 17:53

Hyundai показал компактный кроссовер Kona

Появились очередные тизеры нового компактного кроссовера Hyundai Kona, который должен дебютировать в середине текущего месяца. Автомобиль появится в продаже на европейском авторынке осенью этого года.
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Hyundai показал компактный кроссовер Kona Hyundai

В компании пока не приводят никаких официальных данных. Представители Hyundai лишь говорят, что это будет «настоящий вседорожник с прогрессивным дизайном и премиальными опциями». Речь идет, в частности, о 8-дюймовом проекционном дисплее, куда будет выводиться вся актуальная для водителя информация.

Предполагается, что Hyundai Kona построят на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.

Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.

Новинки и концепт кары Хендай

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Hyundai показал компактный кроссовер Kona
В компании пока не приводят никаких официальных данных. Представители Hyundai лишь говорят, что это будет «настоящий вседорожник с прогрессивным дизайном и премиальными опциями». Речь идет, в частности, о 8-дюймовом проекционном дисплее, куда будет выводиться вся актуальная для водителя информация. Предполагается, что Hyundai Kona построят на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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