Hyundai покажет новое поколение Elantra GT в США

Событие состоится в рамках Международного автосалона в Чикаго, который пройдет 9 февраля. Хотя информация о модели пока держится в секрете, предполагается, что под названием Elantra GT скрывается новый хэтчбек Hyundai i30.
Подобные выводы эксперты сделали на основании тизерных фото салона модели, опубликованных производителем накануне дебюта, которые точь-в-точь повторяют интерьер i30 для Европы.
Скорее всего, новинка получит турбированный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 201 л.с., в качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая КПП и роботизированный автомат с двойным сцеплением.
Стартовые комплектации модели оснастят 2-литровым атмосферником с отдачей 147 л.с. от стандартной версии Elantra для североамериканского рынка.
Подобные выводы эксперты сделали на основании тизерных фото салона модели, опубликованных производителем накануне дебюта, которые точь-в-точь повторяют интерьер i30 для Европы. Скорее всего, новинка получит турбированный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 201 л.с., в качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая КПП и роботизированный автомат с двойным сцеплением. Стартовые комплектации модели оснастят 2-литровым атмосферником с отдачей 147 л.с. от стандартной версии Elantra для североамериканского рынка.
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