3 февраля 2017, 11:41

Hyundai покажет новое поколение Elantra GT в США

Событие состоится в рамках Международного автосалона в Чикаго, который пройдет 9 февраля. Хотя информация о модели пока держится в секрете, предполагается, что под названием Elantra GT скрывается новый хэтчбек Hyundai i30.
Подобные выводы эксперты сделали на основании тизерных фото салона модели, опубликованных производителем накануне дебюта, которые точь-в-точь повторяют интерьер i30 для Европы.
 
Скорее всего, новинка получит турбированный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 201 л.с., в качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая КПП и роботизированный автомат с двойным сцеплением.
 
Стартовые комплектации модели оснастят 2-литровым атмосферником с отдачей 147 л.с. от стандартной версии Elantra для североамериканского рынка. 

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Elantra Start 1.6 MT
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин128
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.9
Загородный цикл5.2
Смешанный цикл6.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Elantra
машина супер пробег 78000 ни одной поломки
Сергей
Тест-драйв Hyundai Elantra: истинный демократ
Замечания по статье: "... В июне в продажу поступила Elantra IV поколения..." - только это уже VI (J6) поколение Elantr. Я думаю это просто опечатка! J4 поколение Elantra HD, J5 поколение Elantra MD.
Георгий
Hyundai наконец-то показал новую Elantra
стоит сколько?
djei
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Hyundai покажет новое поколение Elantra GT в США
Подобные выводы эксперты сделали на основании тизерных фото салона модели, опубликованных производителем накануне дебюта, которые точь-в-точь повторяют интерьер i30 для Европы. Скорее всего, новинка получит турбированный 1,6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 201 л.с., в качестве трансмиссии будут предложены 6-ступенчатая механическая КПП и роботизированный автомат с двойным сцеплением. Стартовые комплектации модели оснастят 2-литровым атмосферником с отдачей 147 л.с. от стандартной версии Elantra для североамериканского рынка. 
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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