15 февраля 2017, 14:41

Hyundai пополняет линейку Genesis в России

В ближайшее время Hyundai намерен пополнить российский рынок новыми моделями суббренда Genesis. Первым стал Genesis G80, который изменил облик по сравнению с предшественником 2013 года.
Кроме изменения наименования модели производитель переработал внешность кузова и технические составляющие. Так, под капотом машины применили 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 197 л.с. Аналогичный силовой агрегат уже устанавливается на модели Sonata. Для автомобильного рынка России предложат вариант с 245-сильным мотором и автоматической трансмиссией.
 
В зависимости от предпочтений, покупатели смогут купить автомобиль с задним или передним типами привода. В новой Genesis G80 представили более мощные двигатели 3,3 и 3,8 литра.
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Отзывы по теме
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Форум Hyundai Verna
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя. Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Эдуард
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Hyundai пополняет линейку Genesis в России
Кроме изменения наименования модели производитель переработал внешность кузова и технические составляющие. Так, под капотом машины применили 2-литровый атмосферный двигатель мощностью 197 л.с. Аналогичный силовой агрегат уже устанавливается на модели Sonata. Для автомобильного рынка России предложат вариант с 245-сильным мотором и автоматической трансмиссией. В зависимости от предпочтений, покупатели смогут купить автомобиль с задним или передним типами привода. В новой Genesis G80 представили более мощные двигатели 3,3 и 3,8 литра.
2017-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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