Hyundai повременит с выпуском Kona
Причиной забастовки стало решение руководства компании упразднить линию производства бамперов и заказывать эти элементы у сторонних поставщиков. Сейчас недовольства сотрудников завода может перерасти в массовую забастовку.
Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
В основу SUV ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.
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