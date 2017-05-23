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23 мая 2017, 15:05

Hyundai повременит с выпуском Kona

Работники завода Hyundai в Южной Корее объявили забастовку из-за трудового конфликта. В результате этого выпуск компактного кроссовера Kona может быть отложен на неопределенный срок.
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Причиной забастовки стало решение руководства компании упразднить линию производства бамперов и заказывать эти элементы у сторонних поставщиков. Сейчас недовольства сотрудников завода может перерасти в массовую забастовку.

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Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.

В основу SUV ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.

Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.

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Hyundai повременит с выпуском Kona
Причиной забастовки стало решение руководства компании упразднить линию производства бамперов и заказывать эти элементы у сторонних поставщиков. Сейчас недовольства сотрудников завода может перерасти в массовую забастовку.{{material_119324}} Hyundai Kona дополнит вседорожную линейку корейского автопроизводителя, которая состоит на данный момент из Grand Santa Fe, Santa Fe и Tucson. Мировая премьера кроссовера состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.В основу SUV ляжет платформа, на которой построен i20. По слухам, базовый автомобиль будет поставляться с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30. Правда, в последнем случае речь идет об оформлении салона.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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