Hyundai представит новинку в Чикаго

Автобренд пока не раскрывает подробностей будущей премьеры, рассчитывая максимально удивить публику своим творением. В прошлом году представители Hyundai озвучили планы о скором выпуске 3 моделей кроссоверов.
Одной из этих новинок может стать новый автомобиль, запланированный к показу в Чикаго. Событие анонсировал вице-президент компании Майк О'Брайен.
Некоторые эксперты прогнозировали появление среднеразмерного пикапа Santa Cruz, который впервые показали публике в 2015 году, однако позже это мнение исключили. Так что данные о новинке пока держатся в секрете.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Одной из этих новинок может стать новый автомобиль, запланированный к показу в Чикаго. Событие анонсировал вице-президент компании Майк О'Брайен. Некоторые эксперты прогнозировали появление среднеразмерного пикапа Santa Cruz, который впервые показали публике в 2015 году, однако позже это мнение исключили. Так что данные о новинке пока держатся в секрете.
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