Hyundai реализовал в Европе за год более 500 000 авто
Вконтакте
Facebook
Второй год подряд автомобилестроитель показывает прирост продаж. В нынешнем году Hyundai также планирует превзойти показатель 2016 года, когда спрос на автомобили южнокорейской компании вырос практически на 8 %.
Такой результат стал возможен благодаря обновлению модельного ряда, говорят эксперты. В целом показатель реализации составил 505 396 автомобилей.
В странах Европы линейка моделей компании является наиболее обновленной, больше всего автомобили южнокорейского бренда пользуются спросом во Франции, Испании, а также Италии, где реализация машин повысилась до 20 %.
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя.
Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Hyundai реализовал в Европе за год более 500 000 авто
Такой результат стал возможен благодаря обновлению модельного ряда, говорят эксперты. В целом показатель реализации составил 505 396 автомобилей. В странах Европы линейка моделей компании является наиболее обновленной, больше всего автомобили южнокорейского бренда пользуются спросом во Франции, Испании, а также Италии, где реализация машин повысилась до 20 %.
В избранное