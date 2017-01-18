18 января 2017, 12:19

Hyundai реализовал в Европе за год более 500 000 авто

Второй год подряд автомобилестроитель показывает прирост продаж. В нынешнем году Hyundai также планирует превзойти показатель 2016 года, когда спрос на автомобили южнокорейской компании вырос практически на 8 %.
Такой результат стал возможен благодаря обновлению модельного ряда, говорят эксперты. В целом показатель реализации составил 505 396 автомобилей.
 
В странах Европы линейка моделей компании является наиболее обновленной, больше всего автомобили южнокорейского бренда пользуются спросом во Франции, Испании, а также Италии, где реализация машин повысилась до 20 %.
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Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Форум Hyundai Verna
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя. Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Эдуард
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Hyundai реализовал в Европе за год более 500 000 авто
Такой результат стал возможен благодаря обновлению модельного ряда, говорят эксперты. В целом показатель реализации составил 505 396 автомобилей. В странах Европы линейка моделей компании является наиболее обновленной, больше всего автомобили южнокорейского бренда пользуются спросом во Франции, Испании, а также Италии, где реализация машин повысилась до 20 %.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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