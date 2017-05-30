30 мая 2017, 11:26
Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых угоняемых авто
Рейтинг моделей, наиболее популярных у угонщиков, составлен по данным о хищениях транспортных средств в I квартале текущего 2017 года, зафиксированных страховыми компаниями.
По мнению экспертов, модель Solaris популярна у угонщиков ввиду высокой востребованности запчастей. Чуть менее популярны такие модели, как японская Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, корейская Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5. Бюджетные авто, как правило, угоняются «на разбор», более дорогие – под заказ.
Наряду с упомянутыми моделями в перечне также оказались Lada Priora, Mazda CХ-5, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera, а также Hyundai IX35.
Добавим, что Solaris на днях получил звание самого безопасного автомобиля, по версии ARCAP. Он набрал максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
|Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
|Год выпуска, с
|2017
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|123
|123
|Объем двигателя
|1591
|1591
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.0
|8.0
|Загородный цикл
|4.8
|4.8
|Смешанный цикл
|6.0
|6.0
|Топливо
|АИ-92
|АИ-92
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