30 мая 2017, 11:26

Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых угоняемых авто

Рейтинг моделей, наиболее популярных у угонщиков, составлен по данным о хищениях транспортных средств в I квартале текущего 2017 года, зафиксированных страховыми компаниями.
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По мнению экспертов, модель Solaris популярна у угонщиков ввиду высокой востребованности запчастей. Чуть менее популярны такие модели, как японская Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, корейская Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5. Бюджетные авто, как правило, угоняются «на разбор», более дорогие – под заказ.
Hyundai Solaris
Выпускается с 2008 г.
Новый от 599 000 до 899 900 Р
Объявлений: 2074
Отзывов: 19
Наряду с упомянутыми моделями в перечне также оказались Lada Priora, Mazda CХ-5, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera, а также Hyundai IX35.
 
Добавим, что Solaris на днях получил звание самого безопасного автомобиля, по версии ARCAP. Он набрал максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение.
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Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MТHyundai Solaris Elegance 1.6 MТ
Год выпуска, с2017 2017
Год выпуска, по2018 2018
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123 123
Объем двигателя1591 1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.0 8.0
Загородный цикл4.8 4.8
Смешанный цикл6.0 6.0
ТопливоАИ-92 АИ-92
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Hyundai Solaris возглавил рейтинг самых угоняемых авто
По мнению экспертов, модель Solaris популярна у угонщиков ввиду высокой востребованности запчастей. Чуть менее популярны такие модели, как японская Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, корейская Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5. Бюджетные авто, как правило, угоняются «на разбор», более дорогие – под заказ.{{model_3004}}Наряду с упомянутыми моделями в перечне также оказались Lada Priora, Mazda CХ-5, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera, а также Hyundai IX35. Добавим, что Solaris на днях получил звание самого безопасного автомобиля, по версии ARCAP. Он набрал максимально возможные 16 баллов и 4 «звезды». Безопасность приборной панели этого авто для водителя и пассажиров доказана в ходе испытаний, хотя ранее ставилась под сомнение.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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