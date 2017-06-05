5 июня 2017, 12:04
Hyundai создает новинку на базе Celesta
Позиционирующийся как доступный, хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. На данный момент авто является топовой моделью Verna, известной в России как Solaris.
Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
Максимальная комплектация модели с 6-диапазонным «автоматом», 8-дюймовым тачскрином, спутниковым навигатором, круиз-контролем, бесключевым доступом, климатической установкой, стабилизацией и кожаным салоном. Максимальная комплектация модели обойдется покупателям в 126 000 юаней (примерно 1 060 000 рублей).
Недавно, отметим, была презентована новинка Hyundai Kona - «настоящий вседорожник с прогрессивным дизайном и премиальными опциями», как заявил производитель.
Новинка создана на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль поставляется с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30.
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30.01.2017, 18:16
В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
Рынку по-прежнему тяжело, но он борется за место под солнцем
15.05.2016, 22:39
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