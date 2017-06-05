5 июня 2017, 12:04

Hyundai создает новинку на базе Celesta

Позиционирующийся как доступный, хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. На данный момент авто является топовой моделью Verna, известной в России как Solaris.
^
Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
 
Максимальная комплектация модели с 6-диапазонным «автоматом», 8-дюймовым тачскрином, спутниковым навигатором, круиз-контролем, бесключевым доступом, климатической установкой, стабилизацией и кожаным салоном. Максимальная комплектация модели обойдется покупателям в 126 000 юаней (примерно 1 060 000 рублей).
 
Недавно, отметим, была презентована новинка Hyundai Kona - «настоящий вседорожник с прогрессивным дизайном и премиальными опциями», как заявил производитель.
 
Новинка создана на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль поставляется с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось.
 
Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30.
Купить авто Хендай

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Hyundai Sonata
| Кому: Алексей В первый раз такое слышу...
Farion
Форум Hyundai Solaris
Скидки не отражаются в прайсах, так что лучше все же звонить. А лучше всего - приезжать, когда продавцы такую готовность видят - они сразу вспоминают, какие еще программы есть :) По эксплуатации - хорошо ест 92-й (гнал такой для сестры из Самары в Рубцовск) , приемистая, расход упал на двух тысячах (по ...
Farion
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Hyundai создает новинку на базе Celesta
Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками. Максимальная комплектация модели с 6-диапазонным «автоматом», 8-дюймовым тачскрином, спутниковым навигатором, круиз-контролем, бесключевым доступом, климатической установкой, стабилизацией и кожаным салоном. Максимальная комплектация модели обойдется покупателям в 126 000 юаней (примерно 1 060 000 рублей). Недавно, отметим, была презентована новинка Hyundai Kona - «настоящий вседорожник с прогрессивным дизайном и премиальными опциями», как заявил производитель. Новинка создана на платформе хэтчбека i20. Базовый автомобиль поставляется с системой полного привода, за счет того, что двигатель сможет передавать крутящий момент на переднюю ось. Внешний вид автомобиля будет выполнен в стиле прототипа Intrado, который был показан на Женевском автосалоне 3 года назад. Также новый вседорожник имеет некоторые общие черты с Tucson и i30.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Челябинск Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG