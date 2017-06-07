7 июня 2017, 17:07

Hyundai тестирует бюджетную новинку

Новинка представляет собой бюджетный седан, который должен появиться на рынках отдельных стран уже в текущем году. Производитель намерен сэкономить на дизайне модели.
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Первые фотоснимки новинки появились в китайских сетевых изданиях, авторы сделали их на дорогах Китая. В основе четырехдверки расположится платформа предшественника Verna, известного в нашей стране как Solaris. В движение новинку будет приводить 1,4-литровый двигатель с отдачей 95 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 5-ступенчатая «механика» либо 4-скоростной «автомат».
 
Большинство автоэкспертов, опрошенных авторами публикаций, пришли к выводу, что при создании седана инженеры использовали классическую платформу Hyundai, то есть пошли более простым и рациональным с экономической точки зрения путем. Модель будет дешевле Solaris и ориентирована, в первую очередь, на китайских потребителей.
 
Не исключено, что новинка появится в продаже к концу нынешнего года.
 
Отметим, что это не единственная бюджетная новинка, которую тестирует Hyundai. Хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с.
 
Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
Новинки и концепт кары Хендай

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Hyundai тестирует бюджетную новинку
Первые фотоснимки новинки появились в китайских сетевых изданиях, авторы сделали их на дорогах Китая. В основе четырехдверки расположится платформа предшественника Verna, известного в нашей стране как Solaris. В движение новинку будет приводить 1,4-литровый двигатель с отдачей 95 л.с. В качестве трансмиссии будет доступна 5-ступенчатая «механика» либо 4-скоростной «автомат». Большинство автоэкспертов, опрошенных авторами публикаций, пришли к выводу, что при создании седана инженеры использовали классическую платформу Hyundai, то есть пошли более простым и рациональным с экономической точки зрения путем. Модель будет дешевле Solaris и ориентирована, в первую очередь, на китайских потребителей. Не исключено, что новинка появится в продаже к концу нынешнего года. Отметим, что это не единственная бюджетная новинка, которую тестирует Hyundai. Хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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