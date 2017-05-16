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16 мая 2017, 17:43

Hyundai тестирует «хот-хэтч» i30 N. Видео

Работа инженеров Hyundai над «заряженным» хэтчбеком i30 N практически завершилась. Корейский автопроизводитель проводит финальные дорожные испытания своего автомобиля на дорогах общего пользования в Великобритании.
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Известно, что новинка будет приводиться в движение 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 260 л. с., который будет работать в паре с механической трансмиссией. Также машина получит переднюю подвеску с отдельными поворотными кулаками, спортивный выпуск, более мощные тормоза и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

Первые 2 предсерийных экземпляра Hyundai i30 N примут участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» уже в конце текущего месяца. А вот официальная премьера «хот-хэтча» состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
Новинки и концепт кары Хендай Ай 30, i 30

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Hyundai i30
Машина отличная, за исключением одного существенного минуса: официальный дилер (Автомир) за год не смог разобраться почему аккумулятор разряжается в ноль если не ездить зимой неделю, а летом две. Сервис пришлось посещать раз 5 или 6: замеряли утечку, отключали сигнализацию, меняли АКБ - ничего найти ...
Алексей
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
Согласен с предыдущим комментатором. Второй раз продлеваем страховой полис на несколько своих помещений - кафе: отделку и оборудование в Росинкоре. По стоимости - 35 тысяч вышел полис. Документы составили самостоятельно, предупредили, когда первый договор подходил к концу.
Eduard69
АИ-98 !!!!
Привет всем! Наш бензин это больная тема. Вот я и решил поделиться своими испытаниями. 1. Бензин заливаю только (Роснефть и КрайсНефть) 2. АИ 92 машина едет нормально расход в смешанном режиме 7.4-7.6, трасса 6.0. 3. АИ 95 расход падает динамика улучшилась, но при следующей заправке того же бензина ...
ilja-artsmnv
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Hyundai тестирует «хот-хэтч» i30 N. Видео
Известно, что новинка будет приводиться в движение 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 260 л. с., который будет работать в паре с механической трансмиссией. Также машина получит переднюю подвеску с отдельными поворотными кулаками, спортивный выпуск, более мощные тормоза и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.Первые 2 предсерийных экземпляра Hyundai i30 N примут участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» уже в конце текущего месяца. А вот официальная премьера «хот-хэтча» состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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