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16 мая 2017, 17:43
Hyundai тестирует «хот-хэтч» i30 N. Видео
Работа инженеров Hyundai над «заряженным» хэтчбеком i30 N практически завершилась. Корейский автопроизводитель проводит финальные дорожные испытания своего автомобиля на дорогах общего пользования в Великобритании.
Известно, что новинка будет приводиться в движение 2-литровым турбированным агрегатом мощностью 260 л. с., который будет работать в паре с механической трансмиссией. Также машина получит переднюю подвеску с отдельными поворотными кулаками, спортивный выпуск, более мощные тормоза и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.
Первые 2 предсерийных экземпляра Hyundai i30 N примут участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» уже в конце текущего месяца. А вот официальная премьера «хот-хэтча» состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
Первые 2 предсерийных экземпляра Hyundai i30 N примут участие в гонке «24 часа Нюрбургринга» уже в конце текущего месяца. А вот официальная премьера «хот-хэтча» состоится осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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