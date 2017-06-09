9 июня 2017, 12:59

Hyundai тестирует сверхбюджетную новинку Reina

Седан Hyundai, название которого обозначено как Reina, окажется дешевле Solaris. Автомобиль был замечен во время испытаний на китайских дорогах. Сроки выхода на рынок пока не уточняются.
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Судя по фотографиям, дизайн новинки будет выполнен в фирменной стилистике Hyundai. Внутреннее убранство автомобиля пока не раскрывается. Специалисты отметили, что в основу седана легла классическая архитектура Hyundai, применявшаяся в более старых моделях бренда.
 
В ближайшее время состоится публичный дебют прототипа, а товарную версию модели Hyundai продемонстрирует ближе к осени. В продажу бюджетный автомобиль поступит к концу нынешнего года и скорее всего не выберется за пределы Китая. Новый седан приводится в движение 1,4-литровым мотором производительностью 95 л.с., позаимствованным у KIA Pegas. В паре с двигателем может работать 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростная АКПП.
 
В модельном ряду Hyundai новинка разместится на ступень ниже Verna второй генерации, известной в России под именем Solaris. В настоящее время на китайском рынке данная модель предлагается с бензиновыми агрегатами мощностью 100 и 123 л.с.
 
Отметим, что это не единственная бюджетная новинка, которую тестирует Hyundai. Хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с.
 
Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
Новинки и концепт кары Хендай

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Hyundai тестирует сверхбюджетную новинку Reina
Судя по фотографиям, дизайн новинки будет выполнен в фирменной стилистике Hyundai. Внутреннее убранство автомобиля пока не раскрывается. Специалисты отметили, что в основу седана легла классическая архитектура Hyundai, применявшаяся в более старых моделях бренда. В ближайшее время состоится публичный дебют прототипа, а товарную версию модели Hyundai продемонстрирует ближе к осени. В продажу бюджетный автомобиль поступит к концу нынешнего года и скорее всего не выберется за пределы Китая. Новый седан приводится в движение 1,4-литровым мотором производительностью 95 л.с., позаимствованным у KIA Pegas. В паре с двигателем может работать 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростная АКПП. В модельном ряду Hyundai новинка разместится на ступень ниже Verna второй генерации, известной в России под именем Solaris. В настоящее время на китайском рынке данная модель предлагается с бензиновыми агрегатами мощностью 100 и 123 л.с. Отметим, что это не единственная бюджетная новинка, которую тестирует Hyundai. Хэтчбек на базе Celesta получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. Производитель оснащает модель двигателем, который сочетается только с 6-ступенчатой «механикой». В интерьере автомобилей этой линейки присутствуют мультимедийная панель с 8-дюймовым дисплеем, кондиционер и электростеклоподъемники. На китайском рынке Hyundai Celesta продается по цене 105 700 юаней, эквивалентной примерно 880 000 рублей. За такую сумму покупатель получит машину с 1,6-литровым мотором отдачей 123 л.с., «механикой», кондиционером, аудиосистемой и 16-дюймовыми дисками.
2017-06-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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