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19 апреля 2017, 08:26

Hyundai Tucson получил новую версию

Версия известной модели под названием Extreme Edition, по сути, предваряет лимитированный вариант модели, который будет выпущен ограниченным тиражом и будет отличаться особыми дизайнерскими решениями.
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В частности, у модели имеются колесные диски размером 19 дюймов, выхлопная система с двумя патрубками, светодиодная оптика и другие моменты. В списке оснащенности заявлено много систем безопасности и помощи водителю, не применявшихся в линейке ранее. Под капотом Tucson Extreme Edition расположится 186-сильный двигатель объемом 2 литра, пару которому составит 6-ступенчатый «автомат». Система привода будет приходиться на переднюю ось или все колеса, то есть модель может являться полноприводной.
 
В отделке салона использована бордового цвета кожа, а среди оснащения - панорамная крыша, светодиодная оптика и система предупреждения столкновения.
 
Стоимость спецверсии в Южной Корее составит 29,3 миллиона вон, что эквивалентно 1 450 000 рублей. На внутреннем рынке машину уже можно приобрести у дилеров.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Tucson Travel 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин185
Объем двигателя1995
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.0
Загородный цикл5.6
Смешанный цикл6.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Хендай Туссан, Тушкан

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Hyundai Tucson получил новую версию
В частности, у модели имеются колесные диски размером 19 дюймов, выхлопная система с двумя патрубками, светодиодная оптика и другие моменты. В списке оснащенности заявлено много систем безопасности и помощи водителю, не применявшихся в линейке ранее. Под капотом Tucson Extreme Edition расположится 186-сильный двигатель объемом 2 литра, пару которому составит 6-ступенчатый «автомат». Система привода будет приходиться на переднюю ось или все колеса, то есть модель может являться полноприводной. В отделке салона использована бордового цвета кожа, а среди оснащения - панорамная крыша, светодиодная оптика и система предупреждения столкновения. Стоимость спецверсии в Южной Корее составит 29,3 миллиона вон, что эквивалентно 1 450 000 рублей. На внутреннем рынке машину уже можно приобрести у дилеров.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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