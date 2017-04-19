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19 апреля 2017, 08:26
Hyundai Tucson получил новую версию
Версия известной модели под названием Extreme Edition, по сути, предваряет лимитированный вариант модели, который будет выпущен ограниченным тиражом и будет отличаться особыми дизайнерскими решениями.
В частности, у модели имеются колесные диски размером 19 дюймов, выхлопная система с двумя патрубками, светодиодная оптика и другие моменты. В списке оснащенности заявлено много систем безопасности и помощи водителю, не применявшихся в линейке ранее. Под капотом Tucson Extreme Edition расположится 186-сильный двигатель объемом 2 литра, пару которому составит 6-ступенчатый «автомат». Система привода будет приходиться на переднюю ось или все колеса, то есть модель может являться полноприводной.
В отделке салона использована бордового цвета кожа, а среди оснащения - панорамная крыша, светодиодная оптика и система предупреждения столкновения.
Стоимость спецверсии в Южной Корее составит 29,3 миллиона вон, что эквивалентно 1 450 000 рублей. На внутреннем рынке машину уже можно приобрести у дилеров.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Tucson Travel 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|185
|Объем двигателя
|1995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.0
|Загородный цикл
|5.6
|Смешанный цикл
|6.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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В Санкт-Петербурге презентовали кроссовер Hyundai Creta
02.06.2016, 13:09
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15.05.2016, 22:39
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Отзывы по теме
| не могу запустить двигатель после поездки немного остынет и заводится.в чём причина подскажите пожайлуста.за ранее благодарен! Проверь бензонасос (давление какое выдаёт)
Туссан это вещь.
Покупал а/ м в марте 2008г. мой отец, все ТО проходил у ОД и все в срок, нареканий к работникам салона не было до определенного момента..... В 2010г. получилось так, что у а/ м сломался генератор, а/ м сдали в салон 23 декабря, где покупали, обещали после новогодних праздников вернуть с новым генератором ...
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