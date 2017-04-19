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19 апреля 2017, 10:19

Hyundai Veloster замечен на тестах

На тест-драйве папарацци заметили обновленную модель Hyundai Veloster, снимки которой немедленно опубликовали в разных источниках. Технические характеристики модели доподлинно неизвестны.
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Модель Hyundai Veloster вышла на рынок примерно 5 лет назад, с тех пор не видоизменялось. Соответственно, текущий рестайлинг – первый в истории модели. Повлияет ли это на темпы реализации, пока сказать сложно, поскольку в некоторых странах – в частности, в Англии – модель ушла с рынка ввиду невостребованности 3 года назад.
 
Судя по опубликованным изображениям, обновленная модификация похожа на актуальную модель, но различия все же есть. Передняя оптика выглядит тоньше, а капот стал гораздо ниже. Центральной чертой авто является расположение дверей. Слева находится только одна водительская дверь, с правой стороны - две.
 
На рынке свежая генерация модели Veloster должна появиться в 2018 году.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Veloster Turbo Jet 1.6 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест4/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин186
Объем двигателя1591
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводпередний
Городской цикл9.4
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.1
ТопливоАИ-95
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Hyundai Veloster замечен на тестах
Модель Hyundai Veloster вышла на рынок примерно 5 лет назад, с тех пор не видоизменялось. Соответственно, текущий рестайлинг – первый в истории модели. Повлияет ли это на темпы реализации, пока сказать сложно, поскольку в некоторых странах – в частности, в Англии – модель ушла с рынка ввиду невостребованности 3 года назад. Судя по опубликованным изображениям, обновленная модификация похожа на актуальную модель, но различия все же есть. Передняя оптика выглядит тоньше, а капот стал гораздо ниже. Центральной чертой авто является расположение дверей. Слева находится только одна водительская дверь, с правой стороны - две. На рынке свежая генерация модели Veloster должна появиться в 2018 году.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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