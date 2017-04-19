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19 апреля 2017, 10:19
Hyundai Veloster замечен на тестах
На тест-драйве папарацци заметили обновленную модель Hyundai Veloster, снимки которой немедленно опубликовали в разных источниках. Технические характеристики модели доподлинно неизвестны.
Модель Hyundai Veloster вышла на рынок примерно 5 лет назад, с тех пор не видоизменялось. Соответственно, текущий рестайлинг – первый в истории модели. Повлияет ли это на темпы реализации, пока сказать сложно, поскольку в некоторых странах – в частности, в Англии – модель ушла с рынка ввиду невостребованности 3 года назад.
Судя по опубликованным изображениям, обновленная модификация похожа на актуальную модель, но различия все же есть. Передняя оптика выглядит тоньше, а капот стал гораздо ниже. Центральной чертой авто является расположение дверей. Слева находится только одна водительская дверь, с правой стороны - две.
На рынке свежая генерация модели Veloster должна появиться в 2018 году.
Комплектации и технические характеристики
|Hyundai Veloster Turbo Jet 1.6 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|4/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|186
|Объем двигателя
|1591
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|передний
|Городской цикл
|9.4
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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