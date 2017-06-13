Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona
В основе кроссовера лежит платформа Kia Stonic. В длину автомобиль достигает 4165 мм, в ширину — 1 800 мм, при этом размер колесной базы равен 2 600 мм. Экстерьер новинки отличается 2-цветным кузовом, светодиодными фарами головного света и защитными пластиковыми элементами кузова.
В салоне Kona установлена информационно-развлекательная система с 8-дюймовым проекционным дисплеем. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система аварийного торможения, функция мониторинга «слепых» зон и система удержания полосы движения.
В базовом варианте оснащения кроссовер получит литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составит 120 л. с. Также в силовую линейку войдет 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей 177 «лошадей». С таким двигателем разгон до 100 км/ч займет 7,9 секунды, а максимальная скорость кроссовера составит 200 км/ч. В более дорогих комплектациях под капотом Kona окажется 2-литровый атмосферник мощностью 147 сил. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП и «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный за доплату.
Автомобиль будет продаваться на большинстве рынков, где официально представлен бренд Hyundai. Как говорят в компании, Kona должен помочь стать азиатским автомобильным брендом номер один в Европе к 2021 году. Главными конкурентами новинки станут Mazda CX-3 и Nissan Juke.
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