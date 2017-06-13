13 июня 2017, 12:09

Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona

Рассекречен новый компактный кроссовер Hyundai Kona. Автомобиль займет место в модельном ряду корейской марки на ступень ниже вседорожника Tucson. Старт продаж намечен уже на текущий год.
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  Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona Hyundai Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona Hyundai Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona Hyundai Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona
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В основе кроссовера лежит платформа Kia Stonic. В длину автомобиль достигает 4165 мм, в ширину — 1 800 мм, при этом размер колесной базы равен 2 600 мм. Экстерьер новинки отличается 2-цветным кузовом, светодиодными фарами головного света и защитными пластиковыми элементами кузова.

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В салоне Kona установлена информационно-развлекательная система с 8-дюймовым проекционным дисплеем. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система аварийного торможения, функция мониторинга «слепых» зон и система удержания полосы движения.

В базовом варианте оснащения кроссовер получит литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составит 120 л. с. Также в силовую линейку войдет 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей 177 «лошадей». С таким двигателем разгон до 100 км/ч займет 7,9 секунды, а максимальная скорость кроссовера составит 200 км/ч. В более дорогих комплектациях под капотом Kona окажется 2-литровый атмосферник мощностью 147 сил. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП и «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный за доплату.

Автомобиль будет продаваться на большинстве рынков, где официально представлен бренд Hyundai. Как говорят в компании, Kona должен помочь стать азиатским автомобильным брендом номер один в Европе к 2021 году. Главными конкурентами новинки станут Mazda CX-3 и Nissan Juke.

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Hyundai выводит на рынок новый кроссовер Kona
В основе кроссовера лежит платформа Kia Stonic. В длину автомобиль достигает 4165 мм, в ширину — 1 800 мм, при этом размер колесной базы равен 2 600 мм. Экстерьер новинки отличается 2-цветным кузовом, светодиодными фарами головного света и защитными пластиковыми элементами кузова.{{material_119603}}В салоне Kona установлена информационно-развлекательная система с 8-дюймовым проекционным дисплеем. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система аварийного торможения, функция мониторинга «слепых» зон и система удержания полосы движения.В базовом варианте оснащения кроссовер получит литровый бензиновый турбомотор, мощность которого составит 120 л. с. Также в силовую линейку войдет 1,6-литровый бензиновый мотор с отдачей 177 «лошадей». С таким двигателем разгон до 100 км/ч займет 7,9 секунды, а максимальная скорость кроссовера составит 200 км/ч. В более дорогих комплектациях под капотом Kona окажется 2-литровый атмосферник мощностью 147 сил. В качестве трансмиссий выступят 6-ступенчатая МКПП и «робот» с двумя сцеплениями. Привод – передний или полный за доплату.Автомобиль будет продаваться на большинстве рынков, где официально представлен бренд Hyundai. Как говорят в компании, Kona должен помочь стать азиатским автомобильным брендом номер один в Европе к 2021 году. Главными конкурентами новинки станут Mazda CX-3 и Nissan Juke.{{vote_92}}
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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