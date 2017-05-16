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16 мая 2017, 16:00

И снова цены вверх: как поменялась за месяц стоимость автомобилей

По итогам месяца на российском авторынке снова наблюдается изменение цены на новые легковые автомобили. Так, за отчетный период 16 автопроизводителей переписали прайс-листы.
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По данным аналитического агентства «Автостат», люксовый внедорожник Cadillac Escalade стал дороже на 2,6 – 3,6%. В свою очередь, Kia подняла цены на седан Optima на 1,1 – 1,7%.

Лифтбек Skoda Rapid после обновления тоже подорожал. Так, стоимость автомобиля в комплектациях Entry, Active выросла на 0,8 – 1,9%. Зато модификации Ambition, Style снизились на 1,0 – 1,4%. Помимо этого, чешский автопроизводитель отказался от поставок в Россию лифтбека Octavia и универсала Octavia Combi предыдущего поколения. В результате этого машины подорожали на 1,7 – 3,4% в зависимости от исполнения.

Из приятного – стоимость Ford Mondeo стала ниже на 2,3 – 3,3% в зависимости от модификации. Китайская компания Geely также приняла решение снизить цены на ряд своих моделей. Наконец, Suzuki уменьшила стоимость кроссовера SX4 на 1,7 – 2,4%.

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И снова цены вверх: как поменялась за месяц стоимость автомобилей
По данным аналитического агентства «Автостат», люксовый внедорожник Cadillac Escalade стал дороже на 2,6 – 3,6%. В свою очередь, Kia подняла цены на седан Optima на 1,1 – 1,7%.Лифтбек Skoda Rapid после обновления тоже подорожал. Так, стоимость автомобиля в комплектациях Entry, Active выросла на 0,8 – 1,9%. Зато модификации Ambition, Style снизились на 1,0 – 1,4%. Помимо этого, чешский автопроизводитель отказался от поставок в Россию лифтбека Octavia и универсала Octavia Combi предыдущего поколения. В результате этого машины подорожали на 1,7 – 3,4% в зависимости от исполнения.Из приятного – стоимость Ford Mondeo стала ниже на 2,3 – 3,3% в зависимости от модификации. Китайская компания Geely также приняла решение снизить цены на ряд своих моделей. Наконец, Suzuki уменьшила стоимость кроссовера SX4 на 1,7 – 2,4%.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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