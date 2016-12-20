20 декабря 2016, 16:19

Индийский кроссовер Tata Nexon вышел на испытания

Модель готовят к серийному воплощению. Тестовый прототип вседорожника, покрытый камуфляжной пленкой, запечатлен автомобильными папарацци на дорогах во время обкатки.

По неподтвержденной информации, силовой установкой, которая будет приводить 4-метровый автомобиль в движение, является 1,2-литровый бензиновый агрегат с системой турбонаддува. Двигатель будет выдавать порядка 85 л.с.

Планируется и дизельная модификация кроссовера, под капотом у которой можно будет обнаружить 110 л.с. Двигатели будут агрегатироваться 5-диапазонной механической или автоматизированной трансмиссией.

Работа над Nexon велась с 2014 года. По предварительной информации, индийский бренд готов вывести автомобиль на внутренний рынок во второй половине 2017 года.

Основным конкурентом Tata Nexon в Индии будет Ford EcoSport.

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у меня тата 2007г 12в. садится акб. только зарядки день поработал и сел.что за проблема незнаю подскажите.
андрей
Форум Tata Sumo
very good vehicule, I like
tommy
замена блока двигателя
можно ли заменить блок двигателя тата сафари обем 1948 мощность 64квт, турбодизель на блок от какой нибудь другой модели.Спасибо заранее
скарбник
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Индийский кроссовер Tata Nexon вышел на испытания
По неподтвержденной информации, силовой установкой, которая будет приводить 4-метровый автомобиль в движение, является 1,2-литровый бензиновый агрегат с системой турбонаддува. Двигатель будет выдавать порядка 85 л.с.Планируется и дизельная модификация кроссовера, под капотом у которой можно будет обнаружить 110 л.с. Двигатели будут агрегатироваться 5-диапазонной механической или автоматизированной трансмиссией.Работа над Nexon велась с 2014 года. По предварительной информации, индийский бренд готов вывести автомобиль на внутренний рынок во второй половине 2017 года.Основным конкурентом Tata Nexon в Индии будет Ford EcoSport.
2016-12-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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