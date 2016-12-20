Индийский кроссовер Tata Nexon вышел на испытания

Модель готовят к серийному воплощению. Тестовый прототип вседорожника, покрытый камуфляжной пленкой, запечатлен автомобильными папарацци на дорогах во время обкатки.
По неподтвержденной информации, силовой установкой, которая будет приводить 4-метровый автомобиль в движение, является 1,2-литровый бензиновый агрегат с системой турбонаддува. Двигатель будет выдавать порядка 85 л.с.
Планируется и дизельная модификация кроссовера, под капотом у которой можно будет обнаружить 110 л.с. Двигатели будут агрегатироваться 5-диапазонной механической или автоматизированной трансмиссией.
Работа над Nexon велась с 2014 года. По предварительной информации, индийский бренд готов вывести автомобиль на внутренний рынок во второй половине 2017 года.
Основным конкурентом Tata Nexon в Индии будет Ford EcoSport.
По неподтвержденной информации, силовой установкой, которая будет приводить 4-метровый автомобиль в движение, является 1,2-литровый бензиновый агрегат с системой турбонаддува. Двигатель будет выдавать порядка 85 л.с.Планируется и дизельная модификация кроссовера, под капотом у которой можно будет обнаружить 110 л.с. Двигатели будут агрегатироваться 5-диапазонной механической или автоматизированной трансмиссией.Работа над Nexon велась с 2014 года. По предварительной информации, индийский бренд готов вывести автомобиль на внутренний рынок во второй половине 2017 года.Основным конкурентом Tata Nexon в Индии будет Ford EcoSport.
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