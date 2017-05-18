Infiniti показала патентные изображения своего кроссовера QX50
В отличие от концепта вседорожник будет выглядеть более спокойно. Модель обзаведется другими бамперами и фарами головного света. Тем не менее, определенные черты экстерьера у прототипа и товарного варианта совпадут.
Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с. Динамические характеристики QX50 пока засекречены.
Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.
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