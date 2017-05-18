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18 мая 2017, 14:32

Infiniti показала патентные изображения своего кроссовера QX50

В Интернете распространены патентные изображения серийного варианта кроссовера Infiniti QX50 новой генерации. Автомобиль должен быть представлен в следующем году на автосалоне в Детройте.
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Infiniti показала патентные изображения своего кроссовера QX50 Infiniti QX50, Infiniti

В отличие от концепта вседорожник будет выглядеть более спокойно. Модель обзаведется другими бамперами и фарами головного света. Тем не менее, определенные черты экстерьера у прототипа и товарного варианта совпадут.

Infiniti QX50
Выпускается с 2011 г.
Новый от 2 479 600 до 2 692 900 Р
Объявлений: 11
Отзывов: 4

Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с.  Динамические характеристики QX50 пока засекречены.

Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.

Новинки и концепт кары Инфинити Ку Икс 50

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Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Infiniti показала патентные изображения своего кроссовера QX50
В отличие от концепта вседорожник будет выглядеть более спокойно. Модель обзаведется другими бамперами и фарами головного света. Тем не менее, определенные черты экстерьера у прототипа и товарного варианта совпадут.{{model_6124}} Автомобиль будет приводиться в движение новым бензиновым двигателем VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия. Речь идет о 2-литровом агрегате, мощность которого составляет 272 л. с.  Динамические характеристики QX50 пока засекречены.Ранее японский автопроизводитель начал испытания новой генерации кроссовера Q50 на российских дорогах общего пользования. Модель была замечена фотошпионами во время тестов на территории Башкирии. Решение о проведении испытаний в России, вероятно, связано с тем, что модель адаптируют к российским погодным условиям, а также к состоянию наших дорог.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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