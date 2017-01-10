10 января 2017, 16:38

Infiniti привезла в Дакар новый концепт QX50

Прототип демонстрирует взгляд бренда на премиальный автомобиль нового поколения в сегменте среднеразмерных кроссоверов, говорится в официальном сообщении.

QX50 будет оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 286 л.с. Текущее поколение кроссовера можно купить в России с атмосферным двигателем V6 222 л.с. В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия.

Концепт станет площадкой для демонстрации новейших разработок Infiniti в сфере полуавтономных технологий помощи водителю. Подход, лежащий в основе всех будущих систем подобного рода, позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем. Системы помощи выступят в роли «второго пилота», скорее, помогая, но не заменяя управляющего.

Ранее мы писали
Японцам, которые всегда отличались особым почитанием традиций, пришлось идти в разрез с установленными обычаями ...
Читать далее

Кроме того, концепт покажет возможности потенциального применения нового двигателя VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия, способного адаптироваться к потребностям водителя, обеспечивающего максимальную мощность или - в зависимости от ситуации - экономичность.

 

Комплектации и технические характеристики

Infiniti QX50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин222
Объем двигателя2496
Тип трансмисииавтомат 7
Приводполный
Городской цикл14.6
Загородный цикл8.5
Смешанный цикл10.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто Инфинити Ку Икс 50

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Infiniti Автомудрость Infiniti АвтоПитер Infiniti Дизайн и тюнинг Infiniti Новинки и концепт кары Infiniti Новости и акции автосалонов Infiniti Автосалоны и дилеры марки Infiniti Аренда и прокат авто марки Infiniti Автоклубы и форумы автозавчастей марки Infiniti Автосервисы и магазины автозапчастей марки Infiniti
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Infiniti QX50
Купить Infiniti QX50 2014 в Москве
1 634 000 Р
Купить Infiniti QX50 2013 в Москве
1 510 000 Р
Купить Infiniti QX50 2013 в Москве
1 530 000 Р
Купить Infiniti QX50 2013 в Москве
1 565 000 Р
Купить Infiniti QX50 2013 в Москве
1 485 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 32 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль QX50
Infiniti привезла в Дакар новый концепт QX50
QX50 будет оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 286 л.с. Текущее поколение кроссовера можно купить в России с атмосферным двигателем V6 222 л.с. В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия.Концепт станет площадкой для демонстрации новейших разработок Infiniti в сфере полуавтономных технологий помощи водителю. Подход, лежащий в основе всех будущих систем подобного рода, позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем. Системы помощи выступят в роли «второго пилота», скорее, помогая, но не заменяя управляющего.{{material_117058}}Кроме того, концепт покажет возможности потенциального применения нового двигателя VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия, способного адаптироваться к потребностям водителя, обеспечивающего максимальную мощность или - в зависимости от ситуации - экономичность. 
2017-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG