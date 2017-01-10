Infiniti привезла в Дакар новый концепт QX50
QX50 будет оборудован 2-литровым турбомотором мощностью 286 л.с. Текущее поколение кроссовера можно купить в России с атмосферным двигателем V6 222 л.с. В паре с мотором работает автоматическая трансмиссия.
Концепт станет площадкой для демонстрации новейших разработок Infiniti в сфере полуавтономных технологий помощи водителю. Подход, лежащий в основе всех будущих систем подобного рода, позволяет водителю сохранять контроль над автомобилем. Системы помощи выступят в роли «второго пилота», скорее, помогая, но не заменяя управляющего.
Кроме того, концепт покажет возможности потенциального применения нового двигателя VC-Turbo с переменным коэффициентом сжатия, способного адаптироваться к потребностям водителя, обеспечивающего максимальную мощность или - в зависимости от ситуации - экономичность.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti QX50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|222
|Объем двигателя
|2496
|Тип трансмисии
|автомат 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.6
|Загородный цикл
|8.5
|Смешанный цикл
|10.7
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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