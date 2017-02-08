8 февраля 2017, 17:58

Infiniti QX50 замечен на тестах

Новый кроссовер Infiniti QX50 был замечен фотошпионами во время дорожных тестов. Новая модель внешне очень схожа с концептуальной версией, но имеет некоторые особенности.
Хотя модель на тестах практически полностью скрыли камуфляжем, ее габариты говорят о том, что она похожа на концепт, который презентовали в Детройте в начале 2017 года. Эксперты отметили узкие передние фары Infiniti QX50, оборудованные светодиодными элементами. Также авто имеет радиаторную решетку и небольшой спойлер на крыше.
 
Информации о характеристиках новинки пока нет. Эксперты предполагают, что Infiniti QX50 получит 2-литровый двигатель 268 л.с. Эксперты ожидают, что модель сможет составить конкуренцию BMW Х3.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti QX50 Hi-Tech 2.5 AT 4×4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин222
Объем двигателя2496
Тип трансмисииавтомат 7
Приводполный
Городской цикл14.6
Загородный цикл8.5
Смешанный цикл10.7
ТопливоАИ-95
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Новинки и концепт кары Инфинити Ку Икс 50

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Комментарии
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Отзывы по теме
Infiniti начинает продажи QX50
То чувство, когда читаешь новость в разделе Тестдрайвов!
Антон
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Infiniti QX50 замечен на тестах
Хотя модель на тестах практически полностью скрыли камуфляжем, ее габариты говорят о том, что она похожа на концепт, который презентовали в Детройте в начале 2017 года. Эксперты отметили узкие передние фары Infiniti QX50, оборудованные светодиодными элементами. Также авто имеет радиаторную решетку и небольшой спойлер на крыше. Информации о характеристиках новинки пока нет. Эксперты предполагают, что Infiniti QX50 получит 2-литровый двигатель 268 л.с. Эксперты ожидают, что модель сможет составить конкуренцию BMW Х3.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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