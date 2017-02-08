Infiniti QX50 замечен на тестах

Новый кроссовер Infiniti QX50 был замечен фотошпионами во время дорожных тестов. Новая модель внешне очень схожа с концептуальной версией, но имеет некоторые особенности.
Хотя модель на тестах практически полностью скрыли камуфляжем, ее габариты говорят о том, что она похожа на концепт, который презентовали в Детройте в начале 2017 года. Эксперты отметили узкие передние фары Infiniti QX50, оборудованные светодиодными элементами. Также авто имеет радиаторную решетку и небольшой спойлер на крыше.
Информации о характеристиках новинки пока нет. Эксперты предполагают, что Infiniti QX50 получит 2-литровый двигатель 268 л.с. Эксперты ожидают, что модель сможет составить конкуренцию BMW Х3.
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Хотя модель на тестах практически полностью скрыли камуфляжем, ее габариты говорят о том, что она похожа на концепт, который презентовали в Детройте в начале 2017 года. Эксперты отметили узкие передние фары Infiniti QX50, оборудованные светодиодными элементами. Также авто имеет радиаторную решетку и небольшой спойлер на крыше. Информации о характеристиках новинки пока нет. Эксперты предполагают, что Infiniti QX50 получит 2-литровый двигатель 268 л.с. Эксперты ожидают, что модель сможет составить конкуренцию BMW Х3.
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