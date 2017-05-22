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22 мая 2017, 23:53
Инспекторы ОНФ проверили дороги Санкт-Петербурга и Всеволожска
Участники проекта «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» проверили состояние автомобильных дорог в Санкт-Петербурге. Оказалось, что большинство участков, отмеченных петербуржцами как проблемные, уже ремонтируются.
Другое дело – Всеволожск Ленинградской области. Здесь водители вынуждены объезжать огромные ямы по тротуару на одной из главных магистралей города - Всеволожском проспекте. Впрочем, в городе полным полно и других проблемных адресов.
На «Карту убитых дорог» в городе на Неве было добавлено более 450 проблемных участков – это порядка 250 км дорог. Эксперты ОНФ отметили, не только наличие в мегаполисе плохих дорог, но и большую активность горожан, которые неравнодушны к проблемам в дорожной сфере.
Топовое место «Народного рейтинга» в Приморском районе принадлежит Богатырскому проспекту. Согласно информации местных жителей, работы по реконструкции участка проспекта от ул. Гаккелевской до ул. Байконурской были начаты ровно 10 лет назад. Но, как это у нас часто водится, подрядная организация, выигравшая тендер, обанкротилась, и работы так и не были закончены. Посему автомобилям приходится передвигаться по оставшимся полосам, пропускной способности которых недостаточно, а это неизбежно приводит к пробкам. На самой дороге зафиксированы многочисленные ямы и обрушения кромки покрытия. По результатам инспекции отправлен запрос губернатору Полтавченко.
На ул. Глинки и Вознесенском пр. (центральная часть города) инспекторы обнаружили разрушения верхнего слоя покрытия, а некоторые ямы оказались заделаны кирпичом. В городском отделе содержания и эксплуатации дорог заверили, что аварийные ямы устраняются оперативно, а в течение строительного сезона наиболее проблемные участки в городе будут отремонтированы. «Грешки» на ул. Казанской и Антоненко «замолены» – здесь уже произведен ремонт картами с заменой верхнего слоя покрытия.
На Ириновском пр. (Красногвардейский район) инспекторы ОНФ стали свидетелями ямочного ремонта, который проводился с нарушением технологий. По словам рабочих, асфальт в кузове грузовика уже остыл, но им приходилось «заниматься ерундой, выбора нет – как нам сказали, так и работаем». Остывшую смесь укладывали на неподготовленную поверхность. Надолго ли…?
На всем протяжении Всеволожского пр. во Всеволожске были обнаружены ямы, да такие крупные, что в некоторые из них может запросто провалиться половина колеса легкового автомобиля. Через Интернет граждане информируют, что за последние полгода ямочный ремонт производился 5 раз, но его хватало максимум на полмесяца, а потом ямы становились еще глубже. Руководитель горадминистрации заверил инспекторов ОНФ, что в этом году на наиболее аварийном участке проспекта будет произведен ремонт с заменой верхнего слоя покрытия, дескать, на это предусмотрено потратить более 5 млн рублей.
На Первомайском пр. Всеволожска обнаружено большое количество ям. Анекдотично, но факт: в 2016 году дорожные службы нанесли на дорогу сплошную разметку на неотремонтированную дорогу, прямо по ямам. Этой ситуацией нередко пользовались сотрудники ДПС, штрафуя водителей, которые при объезде ям вынуждены были выезжать на встречную полосу.
Александр Холодов, член регионального штаба ОНФ в СПб: «Главная задача проекта – донести мнение горожан до властей, чтобы водители сами выбирали улицы, где нужен срочный ремонт. Повторный мониторинг активистов ОНФ уже показал, что заменен разбитый асфальт вдоль трамвайных путей на Загородном пр., ликвидированы ямы на Большой Морской ул. Отремонтированы пр. Художников, Домостроительная ул., Заневский пр., Индустриальный пр., а вот к ликвидации ям на Ириновском пр. есть вопросы к качеству. Поэтому сегодня формируется контрольная команда по оценке качества работ. Активисты ОНФ проконтролируют то, каким будет выполнение этих работ».
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