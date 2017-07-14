14 июля 2017, 10:45
Интерьер Lada Vesta SW рассекречен официально
Стали известны подробности об интерьере нового отечественного универсала Lada Vesta SW. Автомобиль получит подлокотник между передними креслами, а также подогрев задних кресел и USB-порт для пассажиров второго ряда. Правда, последняя опция предложена для более дорогих исполнений.
ВАЗ Lada Vesta
Выпускается с 2015 г.
Новый от 529 000 до 760 000 Р
Внушительный объем имеет багажник российского универсала. Он составляет 408 литров при загрузке под шторку. Дополнительные 95 литров пространства имеются под полом, а при сложенных спинках кресел количество свободного пространства вырастает до 825 литров.
В багажнике универсала также имеется несколько крючков для крепления вещей, три сетки, ниша с креплением для 5-литровой канистры, карман для хранения мелочей и закрывающееся отделение. В продажу на российский авторынок новая модель «АвтоВАЗа» выйдет до конца текущего года.
Читайте по теме
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Всемогущий Grade-X пришел на рынок, чтобы вытеснить ДСТ-14Т
04.06.2016, 09:19
Некачественному шасси на «АвтоВАЗе» ставят заслон
31.05.2016, 15:28
Читайте по теме
Lada Vesta Cross пойдет в серию во второй половине 2017 года
24.08.2016, 10:05
«АвтоВАЗ» устроил автопробег в честь юбилея
17.07.2016, 13:57
В кризис за наших. Как живется Lada в непростое время
29.06.2016, 10:47
Волонтеры должны доказать, что имидж для Lada не пустой звук
06.06.2016, 10:37
Всемогущий Grade-X пришел на рынок, чтобы вытеснить ДСТ-14Т
04.06.2016, 09:19
Некачественному шасси на «АвтоВАЗе» ставят заслон
31.05.2016, 15:28
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
купил весту!570тыс.просторнее чем корейцы там всякие поло и спереди и сзади.по управляемости тоже обыгрывает корейцев (у сестренки соляра) разгон-торможение на четверу твердую.видок ваще классный.а не понравилось...при прохождении ям и ухабов подвеска гремит хотя машина даже не шелохнется.проехал примерно ...
А по-моему, Веста - очень интересная машина. Кто сидел в Солярисе или Рио на заднем сиденье? Там же элементарно ноги некуда девать, уши прижаты коленками! А стоят они с двигателем 1,4 как Веста с 1,6! Да, мощность близкая, но крутящий момент не тот. А если захочется комплектацию побогаче? И Солярис, ...
Новость дня: "Машина с душком: рабочий перднул сидя в салоне Лада Веста"
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное