7 июня 2017, 10:23
Испанцы готовят гиперкар для Ле-Мана
На грядущей гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана» дебютирует новый гиперкар, разработанный испанскими инженерами DSD Design and Motorsport. Автомобиль под названием Boreas будет оснащаться гибридной силовой установкой.
Технические подробности «начинки» пока держатся в секрете. По предварительным данным, суммарная отдача агрегатов составит более 1000 л. с. На одной электротяге автомобиль сможет преодолеть порядка 100 км пути.
Остальные данные о проекте Boreas станут известны 14 июня. Также компания намерена представить новинку публике 29 июня на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Всего на свет появятся 12 экземпляров этой модели. При этом каждый будет иметь эксклюзивные характеристики.
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