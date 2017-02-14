Isuzu обновил версию Chevrolet Trailblazer

Анонс рестайлинговой версии Chevrolet Trailblazer состоялся на официальном канале компании Isuzu на площадке известного видеохостинга. Внедорожник получил название MU-X и будет представлен уже 4 марта.
Известно, что автомобиль получил новый комплект передних и задних фар, которые, по мнению некоторых автомобильных блогеров, стали более агрессивными. MU-X оснащен новым 1,9-литровым дизельным двигателем, представленным семейством Ddi Blue Power, имеет мощность 150 л.с.
По мнению многих экспертов, MU-X сможет завоевать доверие автолюбителей и оправдать ожидание производителя о рыночной окупаемости. Известно, что кроссовер предназначен в основном для рынков Австралии и Азии.
Добавим, что дебют MU-X, который лежит на платформе Chevrolet Trailblazer, впервые представлен осенью 2013 года как новинка бразильского подразделения General Motors.
Известно, что автомобиль получил новый комплект передних и задних фар, которые, по мнению некоторых автомобильных блогеров, стали более агрессивными. MU-X оснащен новым 1,9-литровым дизельным двигателем, представленным семейством Ddi Blue Power, имеет мощность 150 л.с. По мнению многих экспертов, MU-X сможет завоевать доверие автолюбителей и оправдать ожидание производителя о рыночной окупаемости. Известно, что кроссовер предназначен в основном для рынков Австралии и Азии. Добавим, что дебют MU-X, который лежит на платформе Chevrolet Trailblazer, впервые представлен осенью 2013 года как новинка бразильского подразделения General Motors.
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