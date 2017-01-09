9 января 2017, 09:28

Isuzu рассказал о продажах пикапов D-Max

Менее чем за полгода в дилерских центрах марки продано лишь 40 экземпляров модели. Цена на пикап Isuzu D-Max стартовала от 1 765 000 рублей. В основном такие авто пользуются спросом у бизнесменов.
Под капотом D-Max установлен турбированный дизельный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 163 л.с. Машина полноприводная с 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической коробками передач.
 
Отметим, в прошлом году российский авторынок покинуло сразу четыре модели пикапов и сейчас можно приобрести только пикапы Mitsubishi L200/Fiat Fullback, Toyota Hilux и УАЗ Пикап. 

Комплектации и технические характеристики

Isuzu D-Max 3.0 МТ
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2015
Кузовпикап
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин177
Объем двигателя2999
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл8.1
ТопливоДТ
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
Николай
Форум Isuzu Bighorn
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
Игорь
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Isuzu рассказал о продажах пикапов D-Max
Под капотом D-Max установлен турбированный дизельный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 163 л.с. Машина полноприводная с 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической коробками передач. Отметим, в прошлом году российский авторынок покинуло сразу четыре модели пикапов и сейчас можно приобрести только пикапы Mitsubishi L200/Fiat Fullback, Toyota Hilux и УАЗ Пикап. 
2017-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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