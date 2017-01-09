9 января 2017, 09:28
Isuzu рассказал о продажах пикапов D-Max
Менее чем за полгода в дилерских центрах марки продано лишь 40 экземпляров модели. Цена на пикап Isuzu D-Max стартовала от 1 765 000 рублей. В основном такие авто пользуются спросом у бизнесменов.
Под капотом D-Max установлен турбированный дизельный двигатель объемом 2,5 литра мощностью 163 л.с. Машина полноприводная с 6-ступенчатой механической и 5-ступенчатой автоматической коробками передач.
Отметим, в прошлом году российский авторынок покинуло сразу четыре модели пикапов и сейчас можно приобрести только пикапы Mitsubishi L200/Fiat Fullback, Toyota Hilux и УАЗ Пикап.
Комплектации и технические характеристики
|Isuzu D-Max 3.0 МТ
|Год выпуска, с
|2012
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|пикап
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|177
|Объем двигателя
|2999
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|8.1
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
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