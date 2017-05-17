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17 мая 2017, 20:21

Итальянцы помогут нам управлять платными дорогами

ГК «Автодор», ведущая итальянская компания по управлению автомобильными дорогами ANAS, а также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписали соглашение о создании консорциума для развития российской автодорожной инфраструктуры и оперирования автомобильными дорогами.
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Итальянцы помогут нам управлять платными дорогами

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В качестве возможного пробного совместного проекта стороны договорились о сотрудничестве в области исполнения проекта комплексного обустройства с целью последующей эксплуатации на платной основе автодороги М-4 «Дон», секция 4, км 1091-1319. Стороны намереваются определить формат взаимодействия в области поставки оборудования, операций взимания платы и совместного инвестирования.

Партнерство РФПИ и ГК «Автодор» было оформлено в декабре 2014 года. Стороны договорились о совместной подготовке и реализации инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры. Партнеры осуществляют совместный поиск и инвестиции на начальном этапе реализации проектов под контролем государства с последующим привлечением стратегических инвесторов.

ANAS (Автономная Национальная Дорожная Корпорация) создана правительством Италии в 1947 году с целью восстановления автомобильной дорожной сети, сильно пострадавшей после войны. На сегодняшний день ANAS управляет сетью автодорог протяжённостью более 20 тыс. км, осуществляет строительство новых дорог под контролем Министерства инфраструктуры и транспорта.

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Итальянцы помогут нам управлять платными дорогами
{{material_118927}} В качестве возможного пробного совместного проекта стороны договорились о сотрудничестве в области исполнения проекта комплексного обустройства с целью последующей эксплуатации на платной основе автодороги М-4 «Дон», секция 4, км 1091-1319. Стороны намереваются определить формат взаимодействия в области поставки оборудования, операций взимания платы и совместного инвестирования.Партнерство РФПИ и ГК «Автодор» было оформлено в декабре 2014 года. Стороны договорились о совместной подготовке и реализации инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры. Партнеры осуществляют совместный поиск и инвестиции на начальном этапе реализации проектов под контролем государства с последующим привлечением стратегических инвесторов.ANAS (Автономная Национальная Дорожная Корпорация) создана правительством Италии в 1947 году с целью восстановления автомобильной дорожной сети, сильно пострадавшей после войны. На сегодняшний день ANAS управляет сетью автодорог протяжённостью более 20 тыс. км, осуществляет строительство новых дорог под контролем Министерства инфраструктуры и транспорта.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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