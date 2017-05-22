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22 мая 2017, 12:07

Итальянцы разработали трансформер-беспилотник

Итальянская компания Camal совместно с партнерами из OSVehicle (Калифорния) разработали первый в мире автомобиль-трансформер с системой автономного управления. Новинка получила название Edit.
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Модель состоит из 5 основных частей: передней, задней, крыши, шасси и дверей. Конструкция предусматривает несколько вариантов трансформации. Правда, габариты машины всегда будут оставаться примерно одинаковыми.

Использование сменных частей делает автомобиль практичным и удешевляет его производство. Такую машину можно использовать совершенно для разных целей. Тем более, что приводиться в движение Edit будет электрическим мотором.

Когда модель встанет на конвейер, пока не сообщает. Сейчас модульный беспилотник существует только в виде рендеров и компьютерной модели.

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Итальянцы разработали трансформер-беспилотник
Модель состоит из 5 основных частей: передней, задней, крыши, шасси и дверей. Конструкция предусматривает несколько вариантов трансформации. Правда, габариты машины всегда будут оставаться примерно одинаковыми.Использование сменных частей делает автомобиль практичным и удешевляет его производство. Такую машину можно использовать совершенно для разных целей. Тем более, что приводиться в движение Edit будет электрическим мотором.Когда модель встанет на конвейер, пока не сообщает. Сейчас модульный беспилотник существует только в виде рендеров и компьютерной модели.
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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