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22 мая 2017, 12:07
Итальянцы разработали трансформер-беспилотник
Итальянская компания Camal совместно с партнерами из OSVehicle (Калифорния) разработали первый в мире автомобиль-трансформер с системой автономного управления. Новинка получила название Edit.
Модель состоит из 5 основных частей: передней, задней, крыши, шасси и дверей. Конструкция предусматривает несколько вариантов трансформации. Правда, габариты машины всегда будут оставаться примерно одинаковыми.
Использование сменных частей делает автомобиль практичным и удешевляет его производство. Такую машину можно использовать совершенно для разных целей. Тем более, что приводиться в движение Edit будет электрическим мотором.
Когда модель встанет на конвейер, пока не сообщает. Сейчас модульный беспилотник существует только в виде рендеров и компьютерной модели.
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Отзывы по теме
ООО «ТЦН» (Тойота Центр Невский на Дальневосточном) незаконно удерживает автомобиль. Осторожно, могут не выдать автомобиль. подумайте прежде чем оставить автомобиль в Тойота Центр Невский.
На ТО когда ездил, это вот совсем недавно, цены те же самые, на такую как у меня дизель 1,36 млн.
| Кому: arallov_85 Смысл в том, что убитую не жалко доубивать :) ) )
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