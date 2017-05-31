31 мая 2017, 09:01

Из Купчино в Большую Ижору – по новому автобусному маршруту

Управление по транспорту Ленинградской области запустило новый автобусный маршрут (№ 403), который связал Большую Ижору и станцию метро «Купчино» (юг Санкт-Петербурга).
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Отныне жители Ломоносовского района Ленобласти теперь смогут добираться до мегаполиса  меньше чем за полчаса. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.

Автобусы следуют с интервалом полчаса, маршрут обслуживают 6 автобусов средней вместимости. Первый месяц работы компания будет анализировать пассажиропоток, после чего, в случае необходимости, предоставит дополнительные автобусы.

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Из Купчино в Большую Ижору – по новому автобусному маршруту
Отныне жители Ломоносовского района Ленобласти теперь смогут добираться до мегаполиса  меньше чем за полчаса. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства 47-го региона.Автобусы следуют с интервалом полчаса, маршрут обслуживают 6 автобусов средней вместимости. Первый месяц работы компания будет анализировать пассажиропоток, после чего, в случае необходимости, предоставит дополнительные автобусы.
2017-05-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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