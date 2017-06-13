13 июня 2017, 17:21

Из Мурино в город машины скоро поедут под действующей КАД

Под Кольцевой автомобильной дорогой в районе Западного Мурино началось долгожданное строительство сквозного проезда. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
^
Из Мурино в город машины скоро поедут под действующей КАД

Ранее мы писали
В администрации Ленобласти, наконец-то, определились с этапами решения транспортной проблемы новостроек Мурино ...
Читать далее
«Лазейка» будет неширокой, всего по одной полосе движения в каждую сторону, но и это хорошая новость для автомобилистов, проживающих в новом густонаселенном квартале. Реализация проекта общей стоимостью 108 млн рублей позволит разгрузить транспортные потоки в районе Западного Мурино и поселка Бугры, где уже долгое время наблюдаются гигантские пробки на въезд и выезд из города.

По словам Юрия Запалатского, председателя Дорожного комитета Ленинградской области,  полный комплекс работ займет немного времени, всего около 4 месяцев.  К 19 июня с.г. в зоне работ должно быть больше рабочих и спецтехники. «Объект имеет высокую социальную значимость, администрация области держит его на особом контроле», — подчеркнул чиновник.  

Г-н Запалатский также отметил, что параллельно планируется восстановить дорожное покрытие Верхней ул. протяженностью 1,93 км — от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда, а также проезда от Шоссейной ул. протяженностью 3,2 км (до границ строительства).

Кстати. В настоящее время на госэкспертизе находится более масштабный проект, касающийся решения проблемы в районе Мурино, -  строительство развязки с КАД. Заказчик – ГКУ «Ленавтодор». Данный проект специалисты оценивают в 1,2 млрд рублей. Он будет реализован по системе государственно-частного партнёрства (ГЧП), когда 60% стоимости профинансирует бюджет 47-го региона, а 40% возьмут на себя компании-застройщики.    

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Радиатор отопителя салона cabstar
Подскажите пожалуйста существует ли аналог радиатора печки nissan cabstar 150 л.с. Очень нужно
Semeonich77
Исток Мастер в Митино
Замена лобового автостекла в этом автосервисе была произведена качественно, придраться вообще не к чему. Все аккуратно и надежно. К тому же ребята сделали все быстро, как я и попросила. Да и цена порадовала. В общем я осталась довольна, ели что буду заезжать сюда.
MARGO88
Что можно подарить другу?
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
Oxsana
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Из Мурино в город машины скоро поедут под действующей КАД
{{material_117019}} «Лазейка» будет неширокой, всего по одной полосе движения в каждую сторону, но и это хорошая новость для автомобилистов, проживающих в новом густонаселенном квартале. Реализация проекта общей стоимостью 108 млн рублей позволит разгрузить транспортные потоки в районе Западного Мурино и поселка Бугры, где уже долгое время наблюдаются гигантские пробки на въезд и выезд из города.По словам Юрия Запалатского, председателя Дорожного комитета Ленинградской области,  полный комплекс работ займет немного времени, всего около 4 месяцев.  К 19 июня с.г. в зоне работ должно быть больше рабочих и спецтехники. «Объект имеет высокую социальную значимость, администрация области держит его на особом контроле», — подчеркнул чиновник.   Г-н Запалатский также отметил, что параллельно планируется восстановить дорожное покрытие Верхней ул. протяженностью 1,93 км — от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда, а также проезда от Шоссейной ул. протяженностью 3,2 км (до границ строительства).Кстати. В настоящее время на госэкспертизе находится более масштабный проект, касающийся решения проблемы в районе Мурино, -  строительство развязки с КАД. Заказчик – ГКУ «Ленавтодор». Данный проект специалисты оценивают в 1,2 млрд рублей. Он будет реализован по системе государственно-частного партнёрства (ГЧП), когда 60% стоимости профинансирует бюджет 47-го региона, а 40% возьмут на себя компании-застройщики.    
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Липецк Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG