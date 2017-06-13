Из Мурино в город машины скоро поедут под действующей КАД
По словам Юрия Запалатского, председателя Дорожного комитета Ленинградской области, полный комплекс работ займет немного времени, всего около 4 месяцев. К 19 июня с.г. в зоне работ должно быть больше рабочих и спецтехники. «Объект имеет высокую социальную значимость, администрация области держит его на особом контроле», — подчеркнул чиновник.
Г-н Запалатский также отметил, что параллельно планируется восстановить дорожное покрытие Верхней ул. протяженностью 1,93 км — от ТРК «Северный молл» до границы работ по устройству проезда, а также проезда от Шоссейной ул. протяженностью 3,2 км (до границ строительства).
Кстати. В настоящее время на госэкспертизе находится более масштабный проект, касающийся решения проблемы в районе Мурино, - строительство развязки с КАД. Заказчик – ГКУ «Ленавтодор». Данный проект специалисты оценивают в 1,2 млрд рублей. Он будет реализован по системе государственно-частного партнёрства (ГЧП), когда 60% стоимости профинансирует бюджет 47-го региона, а 40% возьмут на себя компании-застройщики.
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