29 июня 2017, 10:35
Из Renault Duster сделали доступный пикап
Пикап Renault Duster Oroch, который продается на рынке Южной Америки, получил упрощенную модификацию. Максимально бюджетная версия под названием Express будет стоить около 20 тыс. долларов.
Renault Duster
Выпускается с 2012 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Базовая комплектация включает в себя лишь гидроусилитель руля и две подушки безопасности. Все остальное покупателям предложат лишь за дополнительную плату. Такой вариант, как считают в компании, подойдет для тех, кто использует машину лишь для загородных поездок.
Кстати, под капотом версии Express тоже все скромно. Пикап может оснащаться лишь 1,6-литровым двигателем, мощность которого составляет 118 л. с. В паре с ним выступает механическая трансмиссия. Привод – только передний.
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Комментарии пользователей
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дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
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