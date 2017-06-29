29 июня 2017, 10:35

Из Renault Duster сделали доступный пикап

Пикап Renault Duster Oroch, который продается на рынке Южной Америки, получил упрощенную модификацию. Максимально бюджетная версия под названием Express будет стоить около 20 тыс. долларов.
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  Из Renault Duster сделали доступный пикап Renault Duster Из Renault Duster сделали доступный пикап Renault Duster Из Renault Duster сделали доступный пикап
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Renault Duster
Выпускается с 2012 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Объявлений: 840
Отзывов: 8
Внешне модель отличается наличием обвеса из неокрашенного пластика. Легкосплавные диски уступили место «штамповкам». Кроме того, пикап лишился некоторых опций комфорта: кондиционера, аудиосистемы и т.д.

Базовая комплектация включает в себя лишь гидроусилитель руля и две подушки безопасности. Все остальное покупателям предложат лишь за дополнительную плату. Такой вариант, как считают в компании, подойдет для тех, кто использует машину лишь для загородных поездок.

Кстати, под капотом версии Express тоже все скромно. Пикап может оснащаться лишь 1,6-литровым двигателем, мощность которого составляет 118 л. с. В паре с ним выступает механическая трансмиссия. Привод – только передний.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
Спрос на дизельные Renault Duster в России увеличился в 4 раза
пока у нас не будет гарантированного качества солярки я бы не советовал, наплачетесь...обслуга должна быть качественнее чем бензинового, зимой проблемы с заводкой, тяжелый, и дорогой ...
Владимир
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
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Из Renault Duster сделали доступный пикап
{{model_3024}}Внешне модель отличается наличием обвеса из неокрашенного пластика. Легкосплавные диски уступили место «штамповкам». Кроме того, пикап лишился некоторых опций комфорта: кондиционера, аудиосистемы и т.д.Базовая комплектация включает в себя лишь гидроусилитель руля и две подушки безопасности. Все остальное покупателям предложат лишь за дополнительную плату. Такой вариант, как считают в компании, подойдет для тех, кто использует машину лишь для загородных поездок.Кстати, под капотом версии Express тоже все скромно. Пикап может оснащаться лишь 1,6-литровым двигателем, мощность которого составляет 118 л. с. В паре с ним выступает механическая трансмиссия. Привод – только передний.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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